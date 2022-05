Les travaux pour sécuriser la coulée Val-Lomberette sont amorcés

Les travaux pour ces sentiers situés entre l' UQACUniversité du Québec à Chicoutimi et le Cégep de Chicoutimi ont récemment été lancés. Une entente est intervenue entre les institutions d’enseignement et la Ville de Saguenay.

Du matériel informatique lié à l’installation de caméras de surveillance ainsi qu’une amélioration de l’éclairage font partie des plans.

Marie-Ève Bradette Hébert est responsable de la santé, de la sécurité et des mesures d’urgence à l’UQAC. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Ce qu'on veut faire, c'est favoriser l'achalandage du secteur. Plus il y a de gens qui circulent par ici, plus c'est propice à ça, moins il y a de possibilités d'agression et c'est ce que tout le monde souhaite, soit que notre communauté soit en sécurité lorsqu'elle se dirige vers notre campus , a révélé Marie-Ève Bradette-Hébert, responsable de la santé, de la sécurité et des mesures d'urgence à l’ UQACUniversité du Québec à Chicoutimi .

Évaluation pour tout le campus

L'incident a d’ailleurs incité l' UQACUniversité du Québec à Chicoutimi à pousser l'exercice pour l'ensemble du campus.

Nous on analyse tous nos sites qui sont plus éloignés ou qui pourraient être des sites d'agression potentielles. Je fais référence par exemple à la forêt nourricière, à nos sites de stationnement qui sont plus éloignés. Aussitôt que les gens ont à se déplacer vers notre site, on est soucieux finalement de leur sécurité , a expliqué Mme Bradette-Hébert.

L'amélioration de la sécurité dans la coulée est bien reçue par quelques usagers rencontrés.

Moi personnellement, ça m'a jamais dérangée de passer ici la nuit, mais c'est vrai que vu qu'il y a déjà eu des agressions, ça peut toujours être sécuritaire de se dire que s'il y a un truc, il y aura des caméras, des images pour prouver ce qui s'est passé et pour éventuellement résoudre le problème , a dit une jeune femme.

Par exemple, quand je rentre du gym et souvent il fait nuit, il n’y a pas beaucoup d'éclairage et là, bon ça va, la neige a fondu, mais quand il y a de la neige, c'est un peu casse-gueule donc ça peut être pas mal , a reconnu un homme croisé dans le secteur.

À terme, l'objectif pour les différents propriétaires de la coulée est d'éclairer une partie des sentiers.

Un dossier toujours ouvert

Pour ce qui est de la plainte, des interrogatoires ont été menés par le Service de police de Saguenay (SPS), mais n'ont pas débouché. Le dossier est toujours ouvert.

D'après un reportage de Philippe L'Heureux