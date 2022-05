Prendre le bus et acheter local : les Canadiens s’adaptent à l’essence trop chère

À Calgary, la station GP dans le quartier Parkdale attire les automobilistes avec ses bas prix. Ce mercredi, l’essence régulière y était vendue à 1,49 $ le litre. À seulement trois kilomètres de là, un Esso propose le même carburant pour 14 cents de plus.

Cette aubaine attire des Calgariens, comme Jay Park. Ce comptable de 22 ans est tombé dessus par hasard. Il prend de moins en moins sa voiture pour faire des économies. Son plein lui coûte près de 30 $ de plus qu’il y a un an, affirme-t-il.

Je privilégie les transports en commun ou le vélo pour me déplacer dans le centre-ville où je travaille, explique Jay Park. Mes parents, eux, ne veulent pas remplacer leur voiture par le bus. Il y a une différence entre les générations.

Jay Park délaisse de plus en plus sa voiture. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Jack Connell, retraité, a aussi décidé de changer ses habitudes. J’ai deux voitures dont une qui ne prend pas d’essence Premium. Je l’utilise davantage pour éviter de payer plus de 100 $ mon plein, et je roule tout simplement moins , avoue-t-il.

Certains prennent la situation avec philosophie en se poussant à acheter plus localement. Je fais plus souvent mon épicerie à pied dans le quartier Marda Loop où je vis , dit Wendy Mitchell Stephens dans sa voiture.

La guerre en Ukraine, l’inflation, je n’ai pas le pouvoir de changer ça, par contre je peux décider de rouler moins .

Certains évitent d'utiliser leur véhicule consommant de l'essence premium, plus chère. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

La hausse et la guerre en Ukraine

Ça tient en grande partie aux déséquilibres créés par la guerre en Ukraine. Les pays réduisent leurs exportations de pétrole russe , explique Patrick De Haan, analyste pour Gas Buddy.

La Russie est le 3e producteur et le 2e exportateur d’hydrocarbures en importance au monde. Avec l’incertitude sur les marchés, les prix de l’essence montent en flèche.

On avait déjà une augmentation du pétrole liée à la reprise économique avec la fin de la pandémie. Avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les marchés sont montrés très anxieux. On a vu une forte augmentation des prix, pas parce qu'il manque de pétrole, mais à cause d'un contexte de craintes et de spéculation , disait Normand Mousseau, directeur de l'Institut de l'énergie Trottier, dans le balado Ça s’explique.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Tableau des prix au détail en moyenne sur 12 mois au Canada et en Alberta. Photo : GasBuddy.com (notre traduction)

La saison, aussi responsable

La transition vers l’été joue également un rôle dans la hausse des prix à la pompe. Plus les températures augmentent en Amérique du Nord, plus la demande pour les carburants augmente , résume Patrick De Haan.