Le soutien aux personnes handicapées, un enjeu électoral peu discuté

Anthony Frisina, 42 ans, né avec le spina-bifida et l'hydrocéphalie, touche les contributions du POSPHProgramme ontarien de soutien aux personnes handicapées depuis l'âge de 18 ans.

Il se déplace en fauteuil roulant. Il est auteur et directeur des relations avec les médias pour l'Ontario Disability Coalition [Coalition ontarienne des personnes handicapées, traduction libre].

M. Frisina a participé à l’organisation d'un rassemblement qui s'est tenu jeudi dernier à Queen's Park et qui visait à s'assurer que le POSPHProgramme ontarien de soutien aux personnes handicapées figurait bien au programme des partis avant les élections provinciales du 2 juin.

Mardi, il s'est entretenu avec Amanda Pfeffer, de Ontario Today, à la radio de CBC.

Quand vous entendez parler de gens qui ont de la difficulté à vivre avec le POSPH Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées , quelle est votre réaction?

C'est absolument déchirant. Pour quelqu'un comme moi qui travaille à temps partiel, les [montants récupérés par le gouvernement] sont absolument ridicules. Ces [montants récupérés parce que je travaille m’empêchent de] vivre [...] avec respect, honneur, intégrité et dignité.

1100 $ par mois [le montant maximal du POSPHProgramme ontarien de soutien aux personnes handicapées ], c'est beaucoup trop peu. Le gouvernement fédéral a créé un précédent en déclarant que les personnes qui ne pouvaient pas travailler pendant la pandémie recevraient 2000 $ [par mois pour] la PCUPrestation canadienne d'urgence . [Le POSPHProgramme ontarien de soutien aux personnes handicapées ] devrait au moins être doublé, mais égaler la PCUPrestation canadienne d'urgence fonctionnerait aussi.

Que vous disent les membres de la coalition à ce sujet?

Le coût de la vie augmente. L'inflation s'accélère. La dernière augmentation du POSPHProgramme ontarien de soutien aux personnes handicapées , de 1,5 %, a eu lieu en 2018. On nous avait promis 3 % pour 2018 et les trois années suivantes, et toujours rien.

C’est absolument atroce. Cela témoigne des lacunes dans le traitement des personnes handicapées dans nos communautés. Même pendant la pandémie, [l’intérêt des] personnes handicapées a été perdu de vue. L'accroissement [des besoins en] santé mentale a été astronomique. Les personnes handicapées font ce qu’elles peuvent. Elles ne savent pas quoi faire. Elles doivent choisir entre la nourriture, le logement et les vêtements, et ce, chaque mois.

À combien s'élève la partie loyer du POSPH Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées pour une personne seule?

À 497 $. Il n’y a [aucun logement] disponible à ce taux. [...] Il n'y a pas assez de logements subventionnés, de logements accessibles, d'accès aux [médecins], d'accès aux médicaments, d'accès à la qualité de vie.

Parlons des montants récupérés si vous travaillez. Pouvez-vous expliquer comment cela fonctionne?

[Lorsque je travaille et que je gagne plus de 200 $ par mois], le gouvernement reprend 50 cents par dollar gagné [après ces premiers 200 $ de mes montants de POSPHProgramme ontarien de soutien aux personnes handicapées ]. C'est dissuasif, les [gens qui touchent le POSPHProgramme ontarien de soutien aux personnes handicapées ] hésitent à travailler à cause de la récupération. [La société] veut profiter de ce que les personnes handicapées peuvent faire et nous voulons être en mesure de vivre du mieux que nous pouvons et de faire les choses que nous sommes capables de faire. Il s'agit d’offrir des emplois aux personnes handicapées qui répondent à leurs capacités et de nous donner l'autonomie nécessaire pour travailler dans le cadre de ces moyens.

Une dernière réflexion?

Nous devons éradiquer le capacitisme et l'hypothèse selon laquelle les personnes handicapées ne peuvent pas travailler. Nous avons la possibilité d'avoir une bonne qualité de vie et de ne pas être gouvernés par le gouvernement.

Que font les partis?

Cette semaine, CBC News a demandé aux quatre principaux partis s'ils comptaient augmenter les versements du POSPHProgramme ontarien de soutien aux personnes handicapées .

Le dernier budget de l'Ontario, qui fait office de plateforme électorale pour le Parti progressiste-conservateur, ne prévoit aucune augmentation des paiements du POSPHProgramme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou du programme Ontario au travail (OT).

Le ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, a déclaré que le gouvernement investit davantage dans les services sociaux , mais n'a pas répondu directement aux questions concernant l'augmentation des taux du POSPHProgramme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de l' OTOntario au travail .

Un porte-parole du NPDNouveau Parti démocratique a déclaré que, si le parti était élu, il augmenterait immédiatement les taux de 20 % et légiférerait pour qu'ils suivent, au minimum, l'inflation.

Les verts de l'Ontario ont qualifié les taux actuels de pauvreté légalisée et se sont engagés à doubler les taux du POSPHProgramme ontarien de soutien aux personnes handicapées en vue de l'adoption d'un revenu de base.