Changement d’horaire au marché public de Rouyn-Noranda cet été

La coordonnatrice du marché public de Rouyn-Noranda, Julie Gauthier, explique que le manque de main-d'oeuvre aurait pu mettre en péril le bon fonctionnement de l'activité, ce qui a motivé le changement d’horaire.

L’installation de tous ces kiosques-là, trouver la main-d’oeuvre pour être là à 6 h 30 les samedis matins pour monter et démonter le marché durant la journée c’était de plus en plus difficile au niveau du recrutement de la main-d’oeuvre et des bénévoles , indique-t-elle.

Le conseil d’administration espère que cet horaire sera plus attractif pour embaucher des étudiants.

Ça n’a pas été une décision facile pour le conseil d’administration du marché public de Rouyn-Noranda , concède Julie Gauthier.

La SADC de Rouyn-Noranda souhaite toutefois rejoindre une clientèle qui n'est pas disponible les fins de semaine. Madeleine Olivier, de la ferme Nordvie, a le même espoir.

Ça me plaît d’aller tester un jour de semaine parce que ce qu’on constate à Rouyn-Noranda, c’est qu’il y a beaucoup de gens la fin de semaine qui ne sont pas à Rouyn-Noranda, qui sont soit à leur maison à l’extérieur [de la ville] ou au chalet. Oui, on a des clients fidèles qui sont là chaque fin de semaine, mais ça ne représente pas le plein potentiel de Rouyn-Noranda , souligne-t-elle.

La ferme Nordvie. (archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Madeleine Olivier ajoute que cela lui permettra également de travailler sur la ferme les samedis.

Le marché public de Rouyn-Noranda sera ouvert de 14 h à 18 h à la place de la Citoyenneté.

Élyse Ouellet, de la Confiserie des collines, pense qu’il aurait été plus facile pour les travailleurs d’aller au marché s’il avait été ouvert dès midi.

Tous ceux qui vont manger sur l’heure du midi dans le centre-ville, surtout que le centre-ville est piétonnier, j’aimerais ça qu’ils puissent venir chercher leurs fruits et leurs légumes, mais si ça ouvre à 14 h, c’est ceux qui sont en vacances qui vont avoir le meilleur choix pour les fruits et légumes , dit-elle.

Par contre, Élyse Ouellet voit aussi des avantages à ce changement d’horaire.

Pour ceux qui sont de l'extérieur et qui font 1 heure de route, quand ça ouvre à 9h le matin, c’est très tôt qu’il faut qu’ils partent [...] Que ça ouvre à 14h, ça leur donne un répit , souligne-t-elle.

La Confiserie des Collines est basée à Rouyn-Noranda. (archives) Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Toutefois, pour Boréalait, il sera impossible d’être présent chaque semaine au marché de Rouyn-Noranda, car leur camion effectue la livraison les mercredis.

Je me retrouve avec rien pour réfrigérer mes produits et je ne peux pas traîner un réfrigérateur. C’est vraiment une question de logistique , explique Évelyne Rancourt, propriétaire de Boréalait.

Conciliation travail-famille

Kamylle Béchard-Plourde, de la ferme Tomates et Camomille et qui siège également sur le conseil d’administration du marché public de Rouyn-Noranda, partage l’avis de Madeleine Olivier et croit que les familles avec un horaire chargé préféreront venir au marché le mercredi.

Elle estime que les citoyens auront suffisamment de temps pour s’y rendre.

Si je fais le comparatif avec ma distribution de paniers [...] l’année passée, c’était exactement ma date, les mercredis entre 14h et 18h et ça n’arrivait pas souvent que les familles ne pouvaient pas venir chercher le panier parce qu’ils le mettent à leur horaire et souvent c’est après le travail, ils vont passer et c’est fait , dit-elle.

Kamylle Béchard-Plourde, copropriétaire des Jardins Tomates et Camomille Photo : Radio-Canada / Vanessa Limage

Cependant, Kamylle Béchard-Plourde rapporte que le conseil d’administration sera prêt à ajuster les heures si on constate que cet horaire ne convient pas.

Les inscriptions ne sont pas encore terminées, mais si on se fie aux chiffres des années précédentes, on devrait trouver entre 18 et 24 kiosques par marché.