Pleins feux sur l’éducation francophone avec la campagne Allumez l’étincelle

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, souhaite que la campagne de sensibilisation du projet et vie et de carrière Allumez l’étincelle illumine plusieurs écoles francophones du Nouveau-Brunswick.

Le ministre a d’ailleurs constaté mercredi les premiers résultats de ce programme à l’école primaire L’Étincelle, à Sainte-Marie-Saint-Raphaël, dans la Péninsule acadienne.

L’objectif de cette campagne est d’informer les familles, les membres de la communauté et divers professionnels du rôle qu’ils peuvent jouer pour le développement du projet de vie et de carrière des élèves.

Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, a fait un bref passage à l'école L'Étincelle de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, dans la Péninsule acadienne, mercredi. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Le but est de faire de l’école un lieu où les élèves seront motivés à apprendre, un endroit où ils peuvent communiquer ce qu’ils pensent et ce qu’ils ressentent et où ils peuvent développer leur savoir-faire, leur propre opinion et apprendre à travailler en équipe, peut-on lire dans le communiqué du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Au-delà des murs de classe

La campagne cherche à encourager la participation communautaire chez les élèves. Ils pourront apprendre au-delà des murs de la salle de classe, que ce soit à l’extérieur, dans les milieux de travail ou dans le domaine de la technologie.

Les élèves de l'école L'Étincelle de Sainte-Marie-Saint-Raphaël ont pris une photo avec le ministre Dominic Cardy. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Allumez l’étincelle veut façonner une école qui encourage les élèves à résoudre de vrais problèmes, à relever de vrais défis, à innover dans un monde en constante évolution et à vivre des succès considérables, souhaite le ministre.

« On a besoin d’offrir aux élèves des outils pour s’engager dans leur vie scolaire et dans toutes les directions de l’éducation. On espère présenter ce programme dans les autres écoles francophones de la province et, je l’espère, dans des écoles anglophones. » — Une citation de Dominic Cardy, ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance

Il s’agit du premier objectif du plan d’éducation de 10 ans intitulé Donnons à nos enfants une longueur d’avance, lancé en 2018 et modifié en 2019 avec le livre vert sur l’éducation de Dominic Cardy.

La présidente du conseil d’éducation du District scolaire francophone Nord-Est, Ghislaine Foulem, croit qu’il est temps que l’école change et permette à l’élève de se découvrir comme personne en développant ses compétences et en expérimentant ce qu’il aime faire.

C’est comme une étincelle. Ça jaillit ailleurs. Il est temps que l’école change. Et tout changement ne peut pas se faire sans étincelle , observe-t-elle.

Avec les informations du journaliste Mario Mercier