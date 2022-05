Inondations : une brise de lac surplombe la rivière Rouge au Manitoba

Une brise de lac s’est formée au-dessus de la rivière Rouge dans le sud du Manitoba mercredi. Ce phénomène, inhabituel, s'est produit en raison de la largeur de la rivière qui a débordé de son lit et inonde, depuis plusieurs jours, des terres aux États-Unis comme au Manitoba.

Une brise de lac se forme lorsque la température de la terre est supérieure à celle de l'eau. La terre réchauffe l'air qui la surplombe, lequel, en s'élevant, est remplacé par l'air plus frais en provenance de l'eau , selon Environnement et Changement climatique Canada.

Cette brise a donc créée plusieurs nuages qui circulent au-dessus de la rivière Rouge et pourrait, en conséquence, apporter de la pluie et des orages, selon David Neil, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Les nuages se forment à l’est de la rivière et se dirigent vers l’est durant l’après-midi, explique le National Weather Service de Grand Forks, sur Twitter.

Des images publiées par le service de météorologie américain montrent également en orange les zones inondées dans le nord des États-Unis et dans le sud du Manitoba.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Pas de pluie avant samedi

Aucune pluie n’est attendue avant la nuit de samedi à dimanche, affirme M. Neil. Selon ce dernier, il est fort probable qu’il y ait 5 à 10 mm, en raison d’une dépression provenant de l’Alberta.

Le pire scénario pour la nuit de samedi à dimanche serait 20 à 25 mm de pluie , soutient-il.

Ce météorologue recommande à la population d’éviter les zones inondées et de suivre les recommandations émises par les autorités provinciales  (Nouvelle fenêtre) (en anglais).