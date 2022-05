Louise Forestier, de son vrai nom Louise Belhumeur, naît à Shawinigan le 10 août 1943. Sa famille déménage à Montréal alors qu’elle est encore une enfant.

Elle choisit d’étudier à l’École nationale de théâtre et y fera une rencontre déterminante, celle de Robert Charlebois, qui deviendra un ami et un partenaire important dans sa carrière artistique.

La comédienne obtient son diplôme en 1964. Dans cet extrait de l’émission Reflets diffusée le 25 novembre 1964, l’animateur Jacques Ouvrard s’entretient avec des finissantes de l’École nationale, dont Louise Belhumeur (Louise Forestier), Louisette Dussault et Monique Rioux.

Le petit côté sage qu’on perçoit de la jeune actrice qui fixe la caméra en articulant à la perfection chaque syllabe n’est qu’une facette de l’artiste.

Louise Forestier a aussi un côté rebelle et délirant bien assumé que le public ne tardera pas à découvrir.

En 1966, elle est sacrée révélation de l’année de la chanson au Patriote de Montréal et reçoit le prix Renée-Claude. La même année, l’émission Jeunesse oblige la nomme découverte de l’année. Elle interprète alors des chansons de Boris Vian, de Léo Ferré et des succès de Robert Charlebois, comme La Boulé.

À l’instar des envolées de sa voix dans la chanson Lindberg, composée par Robert Charlebois et Claude Péloquin, tout décolle en 1968 pour Louise Forestier.

Avec Robert Charlebois, Yvon Deschamps et Claudine Monfette (Mouffe), elle est du spectacle L’Osstidcho présenté pour la première fois au théâtre de Quat’sous en mai 1968.

Après une trentaine de représentations au Quat’sous, la troupe transportera son spectacle à la Comédie canadienne, puis à la salle Wilfrid Pelletier du théâtre de la Place des Arts, passant d’une salle de 159 places à un espace de près de 3000 places en à peine six mois.

« Quand on est jeune, on ne profite pas des choses, ça fait partie du mouvement de la jeunesse. On n’est pas à l’âge où on savoure, on est à l’âge où on mord, où on avale tout rond la vie. Alors je n’en ai pas profité à ce moment-là, mais j’en profite maintenant. »