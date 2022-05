Saint-Prime cherche des solutions à la forte circulation automobile au village

Mme Bherer a elle-même été victime de l'impatience des automobilistes. Elle craint pour la sécurité des enfants autant que pour celle des autres piétons.

Ça fait deux fois que des automobilistes pensent que ça va être leur tour et passent proche de me frapper moi-même. [...] On a des personnes âgées qui circulent moins vite. Ça peut leur prendre quelques secondes de plus. C'est important pour les automobilistes d'être patient , mentionne la mairesse, ajoutant avoir vu des conducteurs carrément grimper sur le trottoir en bordure de la route 169 pour contourner une voiture devant eux.

Cynthia Doyon est brigadière depuis six ans à Saint-Prime. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

La brigadière Cynthia Doyon fait traverser les élèves de l'école primaire de la petite municipalité quatre fois par jour à l’intersection située à un jet de pierre de l’église. Elle a observé à maintes reprises l’impatience des automobilistes.

« J'en ai vu de toutes les couleurs! C'est assez passant, ça va très vite. Ça ne respecte pas les lumières. Mon passage à piétons n'est pas toujours respecté. Ça tourne encore sur la lumière rouge à droite. C'est très dangereux! » — Une citation de Cynthia Doyon, brigadière

Demande au MTQ

L’année dernière, la Municipalité a demandé le soutien du MTQministère des Transports du Québec pour trouver des solutions et améliorer la sécurité à cette intersection, la plus achalandée du village.

On s’est fait dire qu'il n'y aurait aucune intervention de faite avant les élections , précise la mairesse qui attend un retour du ministère depuis six mois.

Marie-Noëlle Bherer a été nommée mairesse lors de la dernière élection municipale. Photo : Radio-Canada

La porte-parole du MTQ, Nathalie Girard, soutient que des études de circulation ont eu lieu, une en 2016 et une autre en 2019.

Présentement, on est à faire la revue des conclusions de ces deux analyses de circulation en vue d'une discussion avec la Municipalité , rapporte-t-elle.

La mairesse aurait préféré la réalisation de nouvelles études, compte tenu du développement important du secteur résidentiel à Saint-Prime.

Solutions envisagées

Marie-Noëlle Bherer et des citoyens avec qui elle a discuté envisagent la mise en place de plusieurs solutions.

Il y en a qui parlaient d'un rond-point, d'une voie de contournement carrément, d'avoir une voie supplémentaire pour pouvoir être en attente quand on veut tourner à gauche et qu’on patiente pour la lumière verte, mais qu'il y a des voitures qui approchent. Il y a un stationnement tout près, est-ce qu'il y aurait possibilité d’en prendre une partie? , s’interroge la mairesse.

Des élus et des citoyens questionnent l'efficacité du feu de circulation à Saint-Prime. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

La brigadière Cynthia Doyon se demande pour sa part si le fait d’allonger le temps de la traverse piétonnière ne règlerait pas une partie des problèmes.

Le MTQ promet de revenir à la charge dans ce dossier dans les prochaines semaines, mais avoue d’entrée de jeu que les pistes de solutions sont assez limitées.