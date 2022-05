Maison des aînés : Granby peu surprise des soumissions élevées

Mercredi, Radio-Canada a publié que Québec a annulé sept appels d'offres entre juin et septembre 2021 , dont ceux concernant la maison des aînés de Granby et de Coaticook, parce qu'il jugeait que ceux-ci étaient trop chers. Dans l'espoir d'économiser de l'argent, le gouvernement a par la suite relancé le processus.

Résultat : la soumission de la maison de Granby est passée de 31,1 M$ à 36,3 M$, et celle de Coaticook, de 32,5 M$ à 35,3 M$. Il s'agit d'une hausse de 17 % et de 8 % respectivement. Cinq autres appels d'offres ont été relancés et ont aussi reçu des soumissions plus élevées.

Cette nouvelle vient sans surprise pour la mairesse de Granby, Julie Bourdon.

L'augmentation des coûts affecte vraiment tout le monde. Même nous, à la Municipalité, lorsqu'on fait des appels d'offres, les coûts sont souvent plus élevés , explique-t-elle.

La maison des aînés de Granby devait accueillir 48 personnes, soit 24 aînés et 24 adultes de moins de 65 ans ayant des besoins spécifiques. Même si ce dossier relève du palier provincial, la mairesse affirme que cette maison est un réel besoin dans sa municipalité, et que nos services continuent d'échanger avec les différents intervenants du gouvernement du Québec pour ce projet-là, pour s'assurer que tout puisse se réaliser dans les meilleurs délais possibles.

« Notre courbe sociodémographique change et on a beaucoup d'aînés. On accueille aussi beaucoup de gens de la Rive-Sud de Montréal qui viennent s'installer ici pour leur retraite [...] pour les services de santé. » — Une citation de Julie Bourdon, mairesse de Granby

« C'est un mouvement économique qui affecte tout le monde »

Le professeur à l’école nationale d’administration publique et ancien ministre de la Santé Rémy Trudel n’est pas non plus surpris par la hausse des appels d'offres reçues par le gouvernement.

La répercussion que l’inflation amène au niveau des matériaux de construction, sans compter la pénurie de main-d’œuvre qui fait exploser les coûts [...] C’est un mouvement économique qui affecte tout le monde, mais en particulier les pouvoirs publics , remarque-t-il.

« À partir du moment où le gouvernement s’est engagé à construire [...] ces maisons des aînés, il ne pouvait pas savoir quels indices allaient jouer sur la variation des prix. » — Une citation de Rémy Trudel, professeur à l’école nationale d’administration publique et ancien ministre de la Santé

Au dernier budget du ministre Girard, il a annoncé que le programme québécois d’infrastructures, toutes infrastructures confondues au niveau des transports, au niveau des édifices publics, de la santé etc. était de 142 milliards pour les 10 prochaines années. On va devoir réviser cette estimation des coûts si on veut tenir toujours à la réalisation des infrastructures comme on s’en est engagé au début du mandat , ajoute-t-il.

Une répartition dans le temps des constructions pourrait aussi être envisagée, remarque-t-il. Il ne croit cependant pas qu’il serait dans l’intérêt des Québécois d’accepter une baisse de qualité des futures infrastructures afin d’économiser.

Si on a un abaissement des coûts au prix de la qualité des infrastructures, ça veut dire qu’on rencontrerait nos obligations à très court terme, mais on va payer les conséquences à long terme très très très longtemps , avertit-il.

« C’est ça le grand danger qui menace les infrastructures publiques à être développées : réduire la qualité pour rencontrer les objectifs de production. » — Une citation de Rémy Trudel, professeur à l’école nationale d’administration publique et ancien ministre de la Santé

La Société québécoise des infrastructures (SQI) prévoit livrer au moins 2600 des 3480 places prévues dans les maisons des aînés à l'automne 2022, comme l'a promis le gouvernement Legault. Les constructions amorcées, comme la maison des aînés de Magog, devraient d'ailleurs se terminer, selon Québec.