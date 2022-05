La Sûreté du Québec enquête sur un incendie suspect à La Sarre

La cause n’a pu être établie pour le moment. Le directeur de la prévention des incendies et de la sécurité civile, Luc Goudreau indique que le dossier a été remis à la Sûreté du Québec en raison de l’ampleur et la rapidité de l’incendie .

Il rapporte que le propriétaire de la résidence était blessé à l’arrivée de l’incendie. Heureusement, on ne craint pas pour sa vie , précise la porte-parole de la Sûreté du Québec, Nancy Fournier.

Les techniciens en scène d’incendie ont analysé la scène mercredi avant-midi.

Évacuations

Les pompiers ont dû procéder à l’évacuation d’une résidence pour personnes âgées située tout près. Le vent poussait la fumée vers la résidence , précise Luc Goudreau.

Les résidents ont été déplacés au centre communautaire situé en face pendant environ une heure.

Les services d’urgence ont été contactés mardi peu après 14 heures. Les pompiers ont pu maîtriser l’incendie après une vingtaine de minutes.