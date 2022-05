Les cliniques d’avortement se trouvent seulement à Saskatoon et Regina en Saskatchewan

Le constat s’impose alors que l’éventualité de l’annulation de l'arrêt Roe c. Wade, qui protège le droit à l'avortement aux États-Unis est suivie avec attention dans la province.

En plus des cliniques qui se trouvent uniquement à Regina et Saskatoon, Mme Hale note des problèmes de disponibilité, de moyens financiers et de qualité de service.

« L'information sur la façon d'obtenir cette procédure très courante reste entourée de secret et de honte en Saskatchewan. » — Une citation de Heather Hale, directrice générale de Saskatoon Sexual Health

Elle ajoute que le problème s’est aggravé à la suite de la fermeture de la Compagnie de transports de la Saskatchewan (STC) en mai 2017.

Nous connaissons des personnes qui devaient voyager jusqu'à neuf heures pour se rendre à Regina afin d'accéder aux services , a-t-elle affirmé. Les personnes qui vivent à l'extérieur de Saskatoon ou de Regina doivent avoir accès à un véhicule. Ce déplacement n’est pas couvert par l’assurance. Il faut ajouter les repas et les frais d’hébergement , a souligné Mme Hale.

Les avortements médicamenteux sont disponibles jusqu'à neuf semaines de grossesse dans la province. Après neuf semaines de grossesse, un avortement chirurgical est nécessaire.

Le problème d'accessibilité aux cliniques d'avortement en Saskatchewan s'est aggravé avec la fermeture de la Compagnie de transports de la Saskatchewan en 2017. Photo : Gracieuseté de Heather Hale

Cependant, le délai pour obtenir un avortement chirurgical est plus court à Saskatoon. Les avortements sont pratiqués à Saskatoon jusqu'à 12 semaines de grossesse, alors qu'à Regina, ils sont pratiqués jusqu'à 18 semaines et six jours selon Mme Hale.

En Colombie-Britannique, un avortement peut être pratiqué jusqu'à 24 semaines de grossesse. Les provinces comme l’Alberta et l’Ontario offrent un délai supplémentaire à celui offert en Saskatchewan.

Un autre problème existe pour les jeunes femmes qui optent pour un avortement à Saskatoon. Elles doivent être référées par un médecin tandis qu’à Regina, une jeune femme peut prendre rendez-vous.

La Saskatchewan, l'une des pires provinces, affirme le NPD

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan a pressé, mardi, le gouvernement de la Saskatchewan d’élargir l’accès aux services pour les avortements.

Nous sommes une des pires provinces au pays. Il est très difficile d'avoir accès aux services de natalité en Saskatchewan et les services d'avortement en particulier sont très limités dans cette province , a déclaré la cheffe adjointe du NPD de la Saskatchewan Nicole Sarauer.

Elle a ajouté que le gouvernement ne fait rien pour améliorer la situation et selon elle, c’est très décevant.

Lors de la période de questions à l’Assemblée législative, le premier ministre Scott Moe n’a pas répondu aux questions de l’opposition laissant la ministre responsable du Bureau de la condition féminine Laura Ross.

Notre gouvernement suit la loi. La loi est que les femmes ont le droit d'accéder aux services de santé reproductive en Saskatchewan et au Canada. Une décision de la Cour suprême des États-Unis n'a aucun impact sur les droits des femmes au Canada , a-t-elle déclaré.

En point de presse, elle a ajouté qu’il n’y avait pas d’obstacles à accéder à un avortement en province.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti