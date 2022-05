La Caisse de dépôt a choisi de se retirer du REM de l’Est, rétorque Valérie Plante

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a affirmé mercredi que la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) avait elle-même décidé de se retirer du projet du REM de l'Est.

Ils ont pris leur décision, c'est leur décision , a-t-elle commenté, après que le président de la CDPQ, Charles Emond, eut laissé entendre qu'elle s'était d'abord montrée ravie du projet élaboré par CDPQ Infra avant de le rejeter, dix jours plus tard.

Ce qu’on a fait, le premier ministre et moi lundi, c’est [de] sauver un projet extrêmement important pour le monde de l’Est [...] , a affirmé Valérie Plante.

Le premier ministre François Legault et la mairesse Plante ont annoncé lundi que la gouvernance du projet de Réseau express métropolitain (REM) de l'Est sera revue et que, dans ce contexte, la Caisse de dépôt cédait sa place aux commandes du projet. La Caisse a choisi de ne pas poursuivre, et je les comprends, avait alors déclaré M. Legault. Je suis d'accord avec ça et je m'attendais à ça.

Mercredi, alors qu'elle annonçait la nomination de Martin Prud'homme comme responsable de la sécurité publique à la Ville, la mairesse Plante a été appelée à revenir sur le retrait de la Caisse. Elle a expliqué que cette modification au projet découlait des préoccupations sérieuses énoncées par des citoyens et des experts en transport.

Le tronçon aérien sur structure bétonnée au centre-ville, entre autres aspects, avait suscité de nombreuses critiques. Cette portion du projet sera abandonnée, au profit d'un meilleur arrimage avec les lignes de métro.

C’était très important d’entendre ces préoccupations, pour doter Montréal du meilleur moyen de transport possible pour l’Est , a dit Valérie Plante.

« Le moment où la Caisse de dépôt décide que ça ne l’intéresse plus, c’est son choix. » — Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

L'opposition réprouve la sortie de M. Emond

À l'Assemblée nationale, la sortie du président de la Caisse de dépôt contre la mairesse Plante a suscité la réprobation de l'opposition. Je l'invite à ravaler son orgueil et à arrêter de montrer du doigt les élus qui font leur travail , a lancé le chef parlementaire de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, en point de presse.

Pour lui, Valérie Plante a fait son travail et, dans une démocratie, il revient aux citoyens et à leurs élus de décider quels sont les bons projets .

Le transport en commun est un service public , a rappelé M. Nadeau-Dubois.

Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports, André Fortin, a dit comprendre la frustration de M. Emond, mais il a ajouté que l'heure n'était pas à blâmer la mairesse.