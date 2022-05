Justin Trudeau envisage de renforcer le cadre légal du droit à l’avortement

« On est en train de regarder le cadre légal pour voir comment on peut s’assurer que les droits des femmes vont toujours être respectés », a lancé le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, évoquant la possibilité de renforcer la protection du droit à l’avortement des Canadiennes.

Il a chargé le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, et la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, Marci Ien, d’étudier le dossier rapidement . L’objectif : assurer que, pas seulement maintenant, mais que sous n’importe quel autre gouvernement dans l’avenir, les droits des femmes soient bien protégés .

On a demandé aux ministres de le regarder rapidement, on va voir quel sera l’échéancier de leur travail , a-t-il répondu lorsqu'un journaliste lui a demandé si les Canadiens pouvaient s’attendre à un résultat d’ici un an.

Le premier ministre réagissait ainsi à l’étonnante fuite de document qui a révélé lundi que la Cour suprême des États-Unis pourrait bientôt annuler l'arrêt Roe c. Wade qui protège le droit à l’avortement à l’échelle fédérale depuis 1973.

« Notre gouvernement ne va jamais reculer dans la défense des droits des femmes ici, à la maison, et partout dans le monde. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Comment est protégé le droit à l’avortement au Canada?

Le droit à l’avortement n’est pas protégé à travers une loi au Canada, mais par la jurisprudence, plus précisément par la décision R. c. Morgentaler rendue par la Cour suprême en 1988.

Tout a commencé avec le Dr Henry Morgentaler, qui était aux prises avec la justice parce qu’il pratiquait des avortements dans sa clinique privée de Toronto. À l’époque, l’article 251 du Code criminel interdisait à quiconque de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin , en plus d’interdire aux femmes d’arrêter volontairement une grossesse.

Sa cause s’est rendue en Cour suprême, qui a finalement conclu, dans une majorité de cinq juges contre deux, que l’article 251 constitue clairement une atteinte à l’intégrité physique et émotionnelle d’une femme . Forcer une femme, sous la menace d’une sanction criminelle, à mener le fœtus à terme, à moins qu’elle ne remplisse certains critères indépendants de ses propres priorités et aspirations, est une ingérence profonde à l’égard de son corps et donc une atteinte à la sécurité de sa personne.

Henry Morgentaler, médecin canadien et un militant pro-choix Photo : Radio-Canada

Ce faisant, l'avortement est décriminalisé au Canada, mais sa pratique et son accès ne sont pas enchâssés dans une loi fédérale.

Il est rare, mais pas impossible que la Cour suprême canadienne annule une de ses décisions. Par exemple, en 2015, ses juges ont annulé sa décision de 1993 de Rodriguez c. Colombie-Britannique, dans laquelle elle affirmait que l’interdiction de l’aide médicale à mourir ne violait pas certains droits protégés par la Charte des droits et libertés.

Tentatives canadiennes de limiter le droit à l’avortement

On sait malheureusement avec ce qu’on voit chez nos voisins du sud, mais aussi avec ce qu’on voit dans les débats au sein du Parti conservateur du Canada, que nous avons besoin d’assurer qu’il y a des protections pour que jamais on ne voie ce recul comme aux États-Unis , a donc expliqué Justin Trudeau mercredi matin.

Justin Trudeau faisait aussi référence à une motion du Bloc proposée mardi pour reconnaître le libre choix de la femme et refusée par certains députés.

Par le passé, les conservateurs ont tenté de restreindre le droit à l’avortement. Un projet de loi déposé par le gouvernement progressiste-conservateur de Brian Mulroney en 1991 voulait limiter ce droit aux femmes dont la santé était en danger en raison de la grossesse. Il a été refusé par le Sénat.

Avec l’arrivée du Parti conservateur de Stephen Harper en 2006, différents projets de loi d'initiative parlementaire touchant directement ou indirectement à la question de l’avortement et du fœtus ont été déposés. Ils ont tous été infructueux.

L’accès à l’avortement inégal à travers le Canada

Autre conséquence du fait qu’aucune loi fédérale ne régisse le droit à l’avortement : son accès est inégal un peu partout au pays.

Au Nouveau-Brunswick, par exemple, le gouvernement de Blaine Higgs limite l’accès à l’avortement chirurgical à trois hôpitaux dans la province : les deux hôpitaux de Moncton et l'hôpital de Bathurst.

Plus à l’ouest, en Saskatchewan, les militants pro-choix dénoncent le temps d'attente et le manque d’information concernant les procédures médicales et chirurgicales entourant l’avortement.