Mort d’un bébé de Matimekush–Lac John : la SQ écarte l’acte criminel

La Sûreté du Québec (SQ) affirme qu'aucun acte criminel ne semble lié au décès d'un bébé de moins d'un an à Matimekush-Lac-John en fin de semaine.

Dimanche, une équipe d'enquêteurs de la Sûreté du Québec avait été dépêchée dans la communauté, à la demande du coroner.

La SQSûreté du Québec indique que le dossier est maintenant entre les mains du coroner et qu'une autopsie doit avoir lieu pour comprendre les causes et circonstances du décès.

La mort du bambin serait survenue dans une résidence de la communauté, selon la SQSûreté du Québec .