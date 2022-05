Gestion du site pour l’été 2022 : Le Malin nie avoir refusé l’offre du comité

Michel et David Bourdages, à la tête de la compagnie Le Malin de la Rivière Bonaventure, n’ont pas donné suite aux demandes d’entrevue de Radio-Canada. Or, par voie de communiqué, ils allèguent avoir accepté de vive voix la proposition du comité lors d’une rencontre tenue le 15 mars.

Il a été impossible pour Radio-Canada de valider les dispositions de la proposition à laquelle la compagnie fait référence.

« Pour des raisons que nous ignorons, nous n’avons jamais reçu les détails de cette proposition, laquelle était une véritable solution. Les participants à cette rencontre peuvent en témoigner. » — Une citation de Extrait du communiqué acheminé par Le Malin de la Rivière Bonaventure

Un regroupement composé de la ZECZone d'exploitation contrôlée de la Rivière Bonaventure, de la Ville de Bonaventure ainsi que de l’organisme Mission Rivièrea été formé cet hiver.

L’entité, appelée à devenir un organisme à but non lucratif, proposait de gérer temporairement le site afin qu’il puisse ouvrir durant l’été 2022. Un litige judiciaire opposant le Camp Bonaventure et Le Malin compromet en effet la saison touristique.

Le Malin est un lieu très fréquenté par les touristes, mais également par les citoyens locaux. Photo : Gracieuseté de Mission Rivière

Le comité tripartite a expliqué, plus tôt cette semaine, a retiré sa proposition devant le refus du Malin. Selon lui, l'entreprise n'acceptait pas de céder la gestion de son stationnement.

Nous trouvons déplorable que certains accusent les propriétaires du Malin de ne pas être parties de la solution. C’est de la mauvaise foi , peut-on toutefois lire dans le communiqué acheminé aux médias mardi par Le Malin.

L'entreprise le Malin de la Rivière Bonaventure est située tout près du rapide Malin. Photo : Radio-Canada

L’entreprise dénonce le manque de transparence des partenaires, qui selon elle, privera les baigneurs de l’accès au site . Elle mentionne toutefois être toujours ouverte à l'exploiter, ajoutant garder espoir que le Camp Bonaventure soit enclin à trouver une solution à long terme.

Au début du mois d'août 2021, la pourvoirie du Camp Bonaventure, qui est propriétaire de la plage du Malin, s'est adressée au tribunal pour demander à l'entreprise récréotouristique Le Malin, propriétaire du stationnement, de cesser de publiciser le site et d'inviter des clients à fréquenter la plage.

Une erreur à l’origine d’un quiproquo?

Contacté par Radio-Canada, le président de Mission Rivière, Pascal Henry, juge le quiproquo actuel terriblement malheureux . Il affirme avoir commis une erreur lors de la réunion à laquelle Le Malin fait référence dans son communiqué.

Ce qu’on cherchait à obtenir cette journée-là, c’était que Le Malin accepte de nous céder leurs infrastructures étant donné qu’eux étaient visés par une injonction et qu’ils ne pouvaient pas légalement [les] opérer , explique M. Henry.

Pascal Henry, lors d'une entrevue accordée à Radio-Canada (archives). Photo : Radio-Canada

Or, il explique avoir évoqué la possibilité, conditionnellement à l’acceptation du Camp Bonaventure, qu’un partenariat soit conclu. Le Malin continuerait d’opérer ses propres infrastructures, alors que l’organisme nouvellement formé gérerait, lui, la plage.

Cette possibilité n’était toutefois pas viable pour l'été 2022, selon le comité. Ramené à l’ordre par le maire de Bonaventure, M. Henry assure s’être excusé de sa bévue et avoir corrigé le tir. Il aurait néanmoins été pris au mot, selon lui, par les gestionnaires du Malin.

« On m’accuse sur les réseaux sociaux d’avoir menti, d’avoir fait une proposition qu’ils se sont empressés d’accepter. Ce qu’il faut savoir, c’est que ça n’a jamais été une proposition. C’était une discussion. » — Une citation de Pascal Henry, président de Missions Rivière

Tout comme M. Henry, le maire de Bonaventure, Roch Audet, persiste et signe : Le Malin a bel et bien refusé la proposition finale du comité, alors qu'elle a été acceptée par le Camp Bonaventure.

« Pour nous, notre travail a été fait dans les règles de l’art. Si ce travail est remis en question, ça leur appartient. Nous, comme comité, on est très à l’aise par rapport aux démarches qu’on a faites avec eux. » — Une citation de Roch Audet, maire de Bonaventure

L'élu dit trouver dommage de se faire taxer de mauvaise foi et de manque de transparence.

Le maire de Bonaventure, Roch Audet (archives). Photo : Gracieuseté de Roch Audet

La Ville, mentionne-t-il, a toujours collaboré avec Le Malin. Il faut faire attention à la désinformation , affirme le maire Audet.