Un documentaire s’intéresse aux mères acadiennes de Pomquet

Le court-métrage d'une dizaine de minutes révèle des souvenirs de femmes d'une Acadie post-Seconde Guerre mondiale, et dont la place dans le foyer et la communauté est prépondérante.

Un court métrage sur les femmes acadiennes de la région de Pomquet vient d'être réalisé et sera diffusé dans le cadre de la fête des Mères.

La foi était une source importante de la force de ces femmes et mères, affirme Bernice Doiron, une des participantes du film documentaire.

« On était une grande famille, neuf enfants, et mon père est décédé jeune, alors c'est elle qui a pris le contrôle. C'était une femme avec beaucoup de courage. Et elle était très religieuse. »