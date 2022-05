Avortement : la scène aux États-Unis inquiète des militants ontariens

Alors que le droit à l'avortement légal aux États-Unis est peut-être sur le point d'être supprimé , des femmes et des militantes au Canada suivent les débats passionnés qui agitent les États-Unis et se préparent aux éventuelles conséquences de cette décision au Canada.

Il semble que les juges de la Cour suprême soient sur le point de disqualifier l'arrêt Roe c. Wade et cela, bien sûr, ouvre une boîte de Pandore d'alternatives désagréables pour les femmes qui souhaitent mettre fin à leur grossesse , affirme le Dr Fraser Fellows, un obstétricien-gynécologue à la retraite qui a pratiqué des avortements à London, en Ontario, tout au long de sa carrière.

Pendant plus de deux ans dans les années 1990, des militants anti-avortement ont manifesté devant chez lui pour tenter de lui faire cesser d'effectuer cette procédure médicale.

D’éventuelles répercussions au Canada

L'avortement demeure l'un des sujets de société les plus controversés aux États-Unis. Or, au Canada, près de 80 % des électeurs sont pour le libre choix des femmes, selon un sondage Ipsos réalisé en 2017.

J'espère que nos politiciens sont plus en phase avec ce que le Canadien moyen souhaite dans le contexte de la prestation de services d'avortement, qui est de s'assurer que nous avons des avortements légaux et sûrs pour les femmes canadiennes , assure le Dr Fellows.

Il est certain que la grande population au sud de notre frontière peut influencer la pensée et les choix politiques , ajoute-t-il.

C'est précisément ce qu'Anna Marchand, présidente de l’organisme pro-vie London Area Right to Life, espère voir se produire.

Ça me donne l'espoir que les politiciens ici commencent à réfléchir à la question du moment où débute la vie, et peut-être que cela influencera la façon dont ils pensent ici , déclare-t-elle au sujet du débat houleux qui anime les États-Unis.

C'est une question morale. Nous n'avons pas de loi ici au Canada, donc c'est différent. Nous devons parler aux politiciens, pour obtenir le vote pro-vie , explique-t-elle.

Accès difficile à l'avortement dans certaines régions du Canada

London possède l'une des plus grandes cliniques d'avortement du pays et les femmes de la région y ont accès facilement.

En revanche, d’autres femmes au Canada doivent parcourir de grandes distances pour accéder à l'avortement, explique Robyn Schwarz, une universitaire et militante ontarienne qui a fait des recherches sur l'accès à l'avortement au Canada.

Cet accès dépend vraiment de l'endroit où vous vivez au pays et des types de prestataires disponibles dans votre communauté , indique-t-elle.

La pratique médicale du Dr Fellows a permis de sauver la vie de nombreuses femmes dans cette ville, notamment celle de Katie Dean, qui a subi un avortement médicalement nécessaire et qui, depuis, s'est faite l'avocate de la cause pro-choix.

Elle s'oppose aux brochures illustrant un fœtus que certains militants anti-avortement arborent et affichent sur de grandes pancartes devant le Centre des sciences de la santé de London.

J'ai plus confiance dans le système judiciaire canadien et dans nos propres politiciens. Nous sommes plus avant-gardistes que les États-Unis, dans l'ensemble , affirme Katie Dean. Je pense que nous allons voir des gens venir au Canada pour des avortements en provenance des États-Unis, ajoute-t-elle.

Elle affirme avoir déjà été contactée par une femme qui souhaite offrir une chambre chez elle à toute femme en provenance des États-Unis qui souhaiterait venir à London, dans le cas où elle ne pourrait pas accéder aux services d'avortement dans son propre État.

Mme Schwarz, cependant, pense que le Canada doit être prudent face à l'érosion des droits des femmes.

« Légalement, nous sommes en sécurité. Mais [...] nous vivons une crise d'accès aux soins de santé à un rythme sans précédent à travers le pays, et le problème avec l'avortement c’est que vous ne pouvez pas attendre six mois pour une procédure. » — Une citation de Robyn Schwarz, universitaire et militante ontarienne

Il y a des gens en ce moment qui ont été forcés à travers cette pandémie de mener une grossesse à terme qu'ils ne voulaient pas, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir accès aux soins dans leurs propres communautés, et c'est un problème , indique-t-elle.

Avec les informations de Kate Dubinski de CBC News