Une ex-employée du gouvernement tente de forcer Jason Kenney à comparaître en cour

Ariella Kimmel allègue qu’elle a été renvoyée pour avoir dénoncé et tenté de faire changer ce qu’elle décrit comme une culture toxique de harcèlement sexuel et de comportements inappropriés chez les employés politiques du gouvernement conservateur uni.

Aucune de ces allégations n’a été prouvée en cour et le premier ministre Jason Kenney n’est pas nommé spécifiquement dans la poursuite.

Le gouvernement nie ces allégations et affirme qu’il a répondu adéquatement aux plaintes qu’il a reçues pour harcèlement sexuel. Dans la foulée de la poursuite d’Ariella Kimmel, le gouvernement albertain a embauché une experte, Jamie Pytel, pour réviser ses politiques et fournir un rapport et des recommandations à ce sujet.

Dans le cadre de la poursuite, l’avocate d’Ariella Kimmel, Kathryn Marshall, a réclamé que le premier ministre témoigne, ce que le gouvernement a refusé.

Nous présentons une motion pour obtenir un ordre de la cour forçant le premier ministre à témoigner, puisque le gouvernement a refusé de le rendre disponible , a expliqué Kathryn Marshall dans une déclaration.

Le bureau du premier ministre affirme qu’il n’a pas encore reçu copie de cette motion et que puisque l’affaire est devant les tribunaux, il ne peut commenter.

La cour se prononcera sur la requête de comparution de Jason Kenney un peu plus tard ce mois-ci. Si le juge l’autorise, le premier ministre devra témoigner le 17 juin. S’il refuse, il pourrait être déclaré coupable d’outrage au tribunal.

L’avocate Kathryn Marshall tente également d’obtenir une copie du rapport Pytel, commandé par le gouvernement Kenney.

Avec les informations d'Elise von Scheel