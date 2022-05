Élections ontariennes : la campagne de l’opposition se met en branle à Ottawa

Pour ce premier jour de campagne électorale provinciale, les candidats libéraux d’Ottawa s’étaient donné rendez-vous à la station Hurdman, à Ottawa. L’occasion de présenter leurs priorités pour la capitale fédérale et notamment de vanter la mesure récemment annoncée par leur chef : le transport en commun à 1 dollar, baptisé le buck-a-ride , une référence à la dernière campagne électorale qui s’inscrit en opposition au buck-a-beer des progressistes-conservateurs.

Beaucoup d’Ontariens, moi y compris, ont cru en Doug Ford et aux progressistes-conservateurs lors de la dernière élection. Nous avons vraiment cru que nous aurions un gouvernement qui travaillerait pour nous, mais nous avons été trahis , a lancé la députée sortante de Glengarry-Prescott-Russell et candidate à sa réélection, Amanda Simard, qui a quitté le Parti progressiste-conservateur pour rejoindre les libéraux au cours du dernier mandat.

« Le "buck-a-ride" va être seulement jusqu’en janvier 2024 parce que ça va nous permettre de voir si on a réalisé les objectifs [...] d’enlever 400 000 voitures. Et en 2024, on réévaluera : est-ce qu’on a atteint nos objectifs ou est-ce qu’on a besoin de modifier cette mesure? C’est pour ça qu’on y va en phase. » — Une citation de Lucille Collard, députée sortante et candidate libérale dans Ottawa-Vanier

À ses côtés se trouvaient deux des quatre autres députés libéraux que compte la région, ainsi que plusieurs candidats. La députée d’Ottawa-Vanier, Lucille Collard, se dit confiante que son parti fera des gains le 2 juin.

Je pense que non seulement, on va conserver nos sièges libéraux à Ottawa, mais on va aller en chercher d’autres parce qu’on a des candidats hautement qualifiés. [...] Des libéraux, vous allez en voir plus à Queen’s Park! a-t-elle lancé.

Si le programme libéral n’a pas encore été dévoilé et qu’aucune date pour son lancement n’a été annoncée mercredi matin, il sera accompagné d’une évaluation financière des mesures proposées, a assuré Mme Collard.

Dans la plateforme des libéraux, tout va être équilibré [...] On a une approche équilibrée qui prend en considération les besoins de toutes les communautés , a-t-elle indiqué.

Député sortant d’Orléans, Stephen Blais a promis que le Parti libéral de l‘Ontario travaillera pour qu’Ottawa reçoive toute l’attention qu’elle mérite de la province , notamment pour le train léger, mais aussi pour rendre la vie plus abordable.

Le choix est entre un gouvernement libéral qui veut bâtir un Ontario pour tous et les conservateurs qui ont réduit les dépenses en santé, déclarer la guerre contre les enseignants et poursuivi leurs attaques historiques contre la communauté franco-ontarienne , a-t-il dit.

Un gouvernement minoritaire?

Vainqueur dans la circonscription d’Ottawa-Centre qu’il a pris aux libéraux, le néo-démocrate, Joel Harden, espère lui aussi des gains pour son parti le 2 juin prochain.

Pour cela, il en vante le programme, dévoilé la semaine dernière, axé sur la santé et le coût de la vie.

On a fait un beau travail, déjà. On a de l’expérience pour travailler pour cette communauté. C’est une communauté généreuse, avec beaucoup de questions. C’est à nous, les candidats et les candidates, de travailler pour les gens qui vivent ici et de s’assurer que la province de l’Ontario soit plus égale, [meilleure], car on a des défis énormes , a-t-il expliqué en entrevue à l’émission Les Matins d’ici, mardi matin.

Le député néo-démocrate sortant et candidat à sa réélection dans Ottawa-Centre, Joel Harden (archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Haddad

Dans la région, il insiste sur la lutte contre la pauvreté, le coût de la vie, la crise du logement, mais aussi les changements climatiques.

Pour moi, la crise climatique, c’est la priorité numéro un. On a reculé, dans les quatre dernières années, avec M. Ford.

Pour les francophones d’Ottawa, il se positionne sur le domaine de l’éducation, citant l’exemple de l’école élémentaire publique Louise Arbour, dans le quartier Hintonburg, qui attend depuis plusieurs années pour une école avec une bibliothèque, un nouveau gymnase, un nouveau bâtiment, une nouvelle école .

Mais le gouvernement Ford a reculé , a-t-il dénoncé.

Le NPDNouveau Parti démocratique est prêt à gouverner, dit le député néo-démocrate, qui envisage même de collaborer avec les autres partis, comme cela a pu s’observer au niveau fédéral.

Notre but, c'est clair, c'est d’être le gouvernement. On a 40 sièges maintenant comme opposition, mais c’est possible de devenir un gouvernement minoritaire avec 10 autres sièges. Avec ça, on peut coopérer avec le Parti libéral, le Parti vert, pour s’assurer qu’un gouvernement progressiste sera là , explique-t-il. À mon avis, c’est un temps pour coopérer face à la crise climatique et celle de la pauvreté, notamment.

Inspirer les autres partis

Du côté du Parti vert de l'Ontario, le candidat dans Ottawa-Vanier, Christian Proulx, ne s'offusque pas que d'autres partis puissent s'inspirer de la plateforme de sa famille politique.

Si les autres partis trouvent qu’on a de bonnes solutions et copient notre plateforme, on [les] encourage , dit-il.

Son parti se prépare depuis plusieurs mois, explique-t-il, afin d'être prêt à rencontrer les électeurs et à les convaincre de lui confier leur vote.

On n’est pas ici pour acheter les votes, mais pour les mériter , lance M. Proulx qui fait de la santé mentale et de l'accessibilité au logement ses priorités.

« On a un effet positif juste avec quelques-uns d’entre nous [à Queen's Park]. » — Une citation de Christian Proulx, candidat dans Ottawa-Vanier pour le Parti vert de l’Ontario

Car, poursuit le candidat, le Parti vert de l'Ontario a d'autres choses à proposer que des mesures environnementales. Il veut être une alternative crédible pour les électeurs et cela doit s'inscrire dans la durée.

C’est un projet de dix ans pour moi. Ce n’est pas juste pour une élection [...]. Je veux avoir un sens de continuité, de continuer à travailler entre les élections pour m’assurer que les gens connaissent vraiment notre plateforme. Il y a beaucoup d’autres enjeux, ce n’est pas que l’environnement, même si c’est une grande partie.

Lors de la dernière législature, la région d’Ottawa et de l’est ontarien comptait cinq députés progressistes-conservateurs, quatre élus libéraux et un néo-démocrate. À l'exception du progressiste-conservateur Jim McDonell, dans Stormont-Dundas-South Glengarry, tous les députés sortants de ces dix circonscriptions ont annoncé leur intention de se représenter lors de ces élections.

Avec les informations de Rémi Authier