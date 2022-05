Mena’Sen : la Fédération régionale des OSBL d’habitation demande une enquête de Québec

La présidente de la Fédération et directrice des Habitations l'Équerre de Sherbrooke, Denise Godbout, a interpellé la ministre de l'Habitation Andrée Laforest dans ce dossier. La Fédération veut savoir qui a empoché les 18 millions $ pour l'immeuble de 170 logements. Une question que se sont d'ailleurs également posée les élus de Sherbrooke, mardi, lors d'une séance du conseil municipal.

On n'a pas d'informations, déplore Denis Godbout. Ce qu'on sait, c'est que le 1er mars, une demande de lettre patente supplémentaire a été déposée au registraire des entreprises et ils ont changé de nom pour l'Orientation éphémère. Éphémère oui, puisque le 4 avril, la compagnie s'est dissoute. Aussi, le 1er mars, ils ont demandé que la clause qui prévoit qu'en cas de dissolution de la compagnie, tous les biens qui restent soient distribués à une personne ou plusieurs personnes morales qui suivent des objectifs similaires soit annulée.

Le 4 avril, il y a une déclaration de dissolution et la compagnie déclare qu'elle s'est départie de ses biens et qu'elle a divisé ses actifs proportionnellement entre ses membres. Mais on ne sait pas qui sont ses membres , ajoute-t-elle.

« Il y a des questions à poser aux administrateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 18 millions? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? On n'a pas de réponse. Ce qu'on nous dit, c'est qu'ils n'ont rien à nous dire. » — Une citation de Denise Godbout, présidente de la Fédération régionale des organismes sans but lucratif d'habitation Estrie-Montérégie

Pour le moment, Denise Godbout souligne qu'elle n'a toujours pas reçu de réponse de la ministre. Mais elle espère que celle-ci pourra aussi intervenir dans le dossier pour éviter d'autres ventes similaires. On demande également à la ministre de passer une loi rapide pour que d'autres OBNLorganisme à but non lucratif ne soient pas vendus dans le privé. Il existe déjà une loi avec les coopératives qui a été adoptée en 2015. Cela sera simple et relativement rapide de passer une loi.

Elle-même affirme être contactée régulièrement par des acheteurs potentiels. Elle souligne que le conseil d'administration a refusé toutes les offres. On se fait solliciter très souvent. Le privé est très agressif. Il appelle, il rappelle. Il faut faire quelque chose rapidement.

Denise Godbout ne prête pas de mauvaises intentions aux nouveaux propriétaires, mais déplore la grande opacité du dossier, d'où la nécessité de cette enquête. Elle affirme d'ailleurs que des résidents ont entendu parler de certaines augmentations pour l'an prochain. Elle soutient qu'ils sont en panique, et ont très peur pour l'accessibilité de leur logement. Les nouveaux vendeurs ont peut-être de bonnes intentions, mais elles n'ont pas été partagées.