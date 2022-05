Je n'ai pas de mots ni de pensées. Une magnifique petite fille est partie. S'il vous plaît, donnez-nous de l'intimité alors que nous pleurons la perte de Kailia. Mon bébé pour toujours , a écrit sa mère Marcy Posey Gatterman sur Facebook.

Les causes de sa mort de Kailia Posey n'ont pas été dévoilées.

Un GIF devenu viral

Kailia Posey a fait ses débuts au petit écran à l’âge de cinq ans dans l’épisode California Tropic Arizona de l’émission de concours de beauté Toddlers & Tiara, diffusée en 2012 sur les ondes de la chaîne américaine TLC.

Un extrait de la fillette faisant un sourire absurde, après avoir prononcé la phrase I like to win money ( J'adore gagner de l’argent ) a été transformé en GIF animé et est devenu viral sur le web, lui valant le surnom de grinning girl (fille souriante).

Les internautes utilisent le mème un peu partout dans le monde, notamment pour exprimer l’envie sur les réseaux sociaux.

Kailia Posey a continué de participer à de nombreux concours de beauté après son passage à l’émission de TLC, dont celui de Miss Teen Lynden WA USA, qu’elle a remporté en février 2022.

On a aussi pu la voir jouer dans le film d’honneur Eli, sorti en 2019, aux côtés des actrices Lily Taylor et Sadie Sink.

Un fonds pour venir en aide aux ados en crise

La famille a lancé une campagne de dons  (Nouvelle fenêtre) au nom de Kailia Posey pour la Fondation communautaire de Whatcom à Washington.