Relance du secteur des arts : reconstruire, mais en mieux

Le Sommet national de la culture avait principalement pour but d'aider les secteurs des arts et de la culture à se remettre de la pandémie. Plusieurs leaders ont proposé des pistes de solution, à commencer par Simon Brault, directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada (CAC).

Au vu des fossés exposés par la pandémie, notamment du côté du spectacle vivant – dont le produit intérieur brut (PIB) s’élève à seulement 53,4 % des chiffres prépandémiques – il plaide pour la reconstruction en mieux du secteur des arts et de la culture .

C’est le moment d’essayer de s’attaquer à des problèmes systémiques qui existaient avant, mais qui ont été mis en lumière ou aggravés pendant la pandémie , a-t-il expliqué mardi.

Parmi ces problèmes-là, l’un des plus importants, c’est le sort qu’on réserve aux artistes dans notre société. Aujourd’hui, on revient à une situation où il y a beaucoup d’artistes qui veulent absolument travailler, mais qui ne peuvent pas parce qu’il n’y a pas assez d’emplois.

Vers un statut d’« intermittent du spectacle »?

Selon M. Brault, il est temps de penser à mettre en place un système de soutien universel qui permettrait aux artistes de survivre lorsqu’ils sont dans une période sans contrat mais qu’ils et elles continuent à s’entraîner, à répéter, à jouer de leurs instruments ou à peaufiner leur art.

Il faut trouver une façon que les artistes ne subventionnent pas eux-mêmes le secteur des arts et de la culture, mais qu’ils soient considérés comme n’importe quel autre travailleur dans la société, qu’ils aient les mêmes droits au niveau de la protection sociale , a-t-il expliqué.

« Pendant trop longtemps, on a fait presque une mythologie [selon laquelle] la vie d’artiste, c’est précaire, c’est incertain [...] Je pense qu’on est capables, comme société, de se payer un secteur de la culture qui est soutenu décemment. » — Une citation de Simon Brault, directeur général du CAC

Parmi les solutions possibles, il pense notamment à un système comme celui des personnes intermittentes du spectacle en France, un régime d'assurance-emploi destiné à compenser la précarité inhérente au milieu artistique.

Après un certain nombre d’heures travaillées, il permet aux artistes ou aux membres des équipes techniques d'être indemnisés lorsqu’ils ne sont pas sous contrat de travail.

Cette avenue n’est d’ailleurs pas exclue par Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien. Ce sont des discussions qui ont lieu. Peut-être qu’on pourrait commencer par un projet pilote , a-t-il laissé planer mardi. Je ne peux pas trop m’avancer [...] mais j’ai des discussions avec mes collègues pour étendre l’assurance emploi aux travailleurs autonomes.

L’Union des artistes plaide pour un revenu minimum garanti

Au-delà de l’élargissement de l’assurance-emploi, l'idée d'un revenu minimum garanti pour les artistes a été soulevée à plusieurs reprises lors du Sommet national sur la culture, notamment par l’Union des artistes (UDA).

Le temps de travail passé dans l'ombre, que ce soit les heures de pratique de guitare ou encore de mémorisation de texte, n'est pas reconnu, a expliqué en entrevue avec la Presse canadienne la présidente de l'UDA, Sophie Prégent, en marge du sommet à Ottawa.

Pendant que vous pensez qu'on ne fait rien, on travaille, on écrit. C'est ça le principe, a-t-elle déclaré. Dans notre société, il n'y a pas cette reconnaissance-là. [...] Pourtant, si on ne fait pas ça, on n'est pas capable de performer devant vous après.

Les programmes gouvernementaux de pandémie, dont la Prestation canadienne d'urgence (OCU) – qui peut s'apparenter à un revenu minimum garanti –, ont ni plus ni moins permis aux artistes de survivre, a-t-elle déclaré lors d'un panel qu'elle animait au Centre national des arts.

Selon Mme Prégent, il faut maintenant convaincre le gouvernement de mettre en place une mesure un peu plus ciblée . Le regroupement revendiquait un revenu minimum garanti pour les artistes avant la pandémie, mais personne ne nous écoutait , a-t-elle dit, constatant que le vent a tourné et disant voir une forme d'ouverture .

Peu importe l’avenue qui sera privilégiée, les leaders du secteur des arts et de la culture semblent s’entendre pour dire qu’il ne faut pas simplement revenir au statu quo d’avant la pandémie. Pour moi la nostalgie, ce n’est jamais un bon plan pour l’avenir. Je pense qu’il faut qu’on soit prêts à faire les choses autrement , a conclu Simon Brault, directeur général du CAC.

Ce texte a été écrit à partir d'entrevues réalisées par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.