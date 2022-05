532 000 $ pour la formation de travailleurs autochtones dans l’industrie du tourisme

Le gouvernement de la Saskatchewan annonce un financement de 532 000 $ pour aider les personnes autochtones se cherchant un emploi dans le secteur de l’accueil et du tourisme.

L’hôtellerie et le tourisme mettent en valeur notre culture, notre histoire et nos traditions riches. Ces dernières sont encore enrichies par la participation des Autochtones , affirme dans un communiqué le ministre de l’Immigration et de la Formation professionnelle, Jeremy Harrison.

« Le Programme de formation contribuera à améliorer la participation des personnes autochtones à notre économie provinciale et à fournir une main-d’œuvre qualifiée qui contribuera à stimuler la croissance économique de la Saskatchewan. » — Une citation de Jeremy Harrison, ministre de l’Immigration et de la Formation professionnelle

Divisé en deux volets, la première partie du programme vise à former les participants et à les aider à trouver un emploi.

Une attention particulière sera accordée à la formation axée sur les compétences et les apprentissages propres à l’emploi désiré. Cela comprend notamment le développement des compétences améliorant l’employabilité ainsi que l'acquisition des certifications requises. Un encadrement et un mentorat seront également offerts.

Au cours de cette première étape, les participants recevront un salaire horaire.

Le deuxième volet du programme offrira, quant à lui, un soutien aux employeurs et aux nouveaux employés.

Les personnes autochtones ayant déjà un emploi dans le secteur de l'accueil ou du tourisme pourront également bénéficier d’un mentorat pour progresser dans leurs postes.

L’encadrement et le mentorat en milieu de travail dureront jusqu’à six semaines.

Le programme sera offert par le YWCA de Prince Albert et le File Hills Qu'Appelle Tribal Council Development de Regina.