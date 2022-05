Hausse de trois décès liés à la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les plus récentes données de la santé publique indiquent que trois personnes de plus ont succombé au coronavirus depuis 24 heures.

Le bilan total des décès s’élève maintenant à 425 au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

En revanche, l’Institut national de santé publique du Québec ( INSPQInstitut national de santé publique du Québec ) comptabilise 60 patients atteints de la COVID-19 dans les hôpitaux de la région actuellement, soit 6 de moins que mardi.

Cinq d’entre eux sont traités aux soins intensifs.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) rapporte 52 nouveaux cas détectés lors des tests PCR depuis le dernier bilan. On compte en plus 11 personnes qui se sont autodéclarées positives.

Il y a actuellement 815 cas actifs sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le bilan régional suit la tendance provinciale alors que les hospitalisations ont diminué de 19 et que le nombre de décès a augmenté de 30.