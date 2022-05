COVID-19 : 30 décès de plus et 19 hospitalisations de moins au Québec

La santé publique fait état, mercredi, de 30 décès de plus, de 19 hospitalisations de moins et de 1630 nouveaux cas de COVID-19.

Ces décès supplémentaires portent à 15 066 au Québec le nombre de personnes ayant succombé à la COVID-19.

Par rapport au bilan précédent, un total de 2 176 personnes sont hospitalisées en raison du coronavirus, et 78 d'entre elles sont aux soins intensifs, soit une augmentation de 2 . Plus précisément, 164 personnes ont été admises à l'hôpital et 183 ont obtenu leur congé.

Depuis le début de la pandémie, le Québec a recensé 1 047 462 personnes infectées.

En date du 2 mai, 17 745 prélèvements avaient été réalisés.

Jusqu'à présent, la santé publique a compté 202 424 tests rapides autodéclarés : 165 565 se sont avérés positifs.

Pour la seule journée de mardi, on comptait 444 tests rapides autodéclarés; 389 d'entre eux étaient positifs.