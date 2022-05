Les libéraux de l’Ontario promettent 10 G$ pour construire et réparer les écoles

Les libéraux de l'Ontario s'engagent à dépenser 10 milliards de dollars pour construire et réparer des écoles s'ils sont élus en juin.

Le chef libéral Steven Del Duca déclare que cette refonte des infrastructures scolaires serait financée par l'annulation de l'autoroute 413 prévue dans la région du Grand Toronto.

M. Del Duca a tenté de dépeindre les progressistes-conservateurs comme nuisant à l'éducation publique.

Nous avons vu le travail de sape et le sous-financement de l'éducation financée par la province par Doug Ford et les conservateurs avant le début de la pandémie , dit-il, faisant référence aux négociations contractuelles tendues avec les enseignants et à l'instauration de cours en ligne obligatoires dans les écoles secondaires.

« Les conservateurs ne peuvent tout simplement pas s'en empêcher. Lorsqu'on leur donne une chance, l'une de leurs premières actions est de s'attaquer à l'éducation financée par le public. » — Une citation de Steven Del Duca, chef du Parti libéral de l'Ontario

Les libéraux disent que leur plan majeur pour les écoles inclurait la construction de 200 écoles supplémentaires et en réparerait, moderniserait et rénoverait 4500 autres, soit une grande majorité d'entres elles.

Ils disent que les rénovations comprendraient également de nouveaux systèmes de ventilation dans chaque école.

En 2020-2021, il y avait en Ontario 3962 écoles élémentaires et 871 écoles secondaires, selon les données provinciales. Photo : AFP/Getty Images/Martin Bureau

Le parti précise qu'il allouerait les 10 milliards de dollars à dépenser sur cinq ou six ans, et que cette somme s'ajouterait aux 14 milliards sur 10 ans qui ont déjà été budgétés.

Les progressistes-conservateurs n'ont pas fourni d'estimation des coûts du projet de la nouvelle autoroute, mais les libéraux s'y opposent, affirmant qu'il détruira des terres agricoles et ne fera pas gagner beaucoup de temps aux usagers. Des estimations indépendantes ont déterminé que la construction de l'autoroute 413 coûterait 10 milliards de dollars.

L'arriéré de réparation des écoles a été estimé ces dernières années à environ 16 milliards de dollars en Ontario, un chiffre que le NPDNouveau Parti démocratique attribue en grande partie au gouvernement libéral précédent qui a été au pouvoir pendant 15 ans.