Un première bande-annonce pour le film biographique sur Weird Al Yankovic

Weird: The Al Yankovic Story est un film original de Roku, entreprise connue pour ses lecteurs de diffusion en continu et son système d’exploitation pour télévisions intelligentes, mais qui s’est également lancée dans la production de contenu.

Le long métrage raconte l’ascension au firmament du monde du divertissement américain de cet humoriste atypique, Alfred Yankovic de son vrai nom. Ce dernier s’est fait connaître en reprenant de grands succès de la musique populaire en leur accolant de nouvelles paroles humoristiques.

On lui doit Smells Like Nirvana (inspiré de Smells Like Teen Spirit, du groupe grunge Nirvana), Eat It (parodiant Beat It, de Michael Jackson), Amish Paradise (sur l’air de Gangsta’s Paradise, de Coolio) ou encore White and Nerdy (Ridin’, de Chamillionaire).

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

La bande-annonce dévoilée mardi laisse penser qu’on a appliqué le traitement parodique de Weird Al Yankovic à son film biographique, et que le résultat se veut humoristique. On y voit par exemple Daniel Radcliffe, en forme physique incroyable, se livrer à un combat avec un cuisinier armé d’un couteau.

Le film doit sortir cet automne sur le service de diffusion gratuit de Roku.