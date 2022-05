Guerre en Ukraine : que préparent les Russes pour le 9 mai?

Le 9 mai est l'une des dates les plus importantes en Russie. C’est le jour où elle commémore sa victoire contre l’Allemagne nazie en 1945. Et alors que les Russes sont engagés dans un tout autre conflit en Ukraine aujourd’hui, les spéculations vont bon train sur ce qu’elle prévoit pour célébrer ce « Jour de la Victoire ».

Plusieurs experts et représentants occidentaux s’attendent à ce que Vladimir Poutine profite du symbole que représente le 9 mai pour annoncer une importante victoire militaire ou une escalade des hostilités en Ukraine.

Il y a de bonnes raisons de croire que les Russes feront tout ce qu’ils peuvent pour utiliser le 9 mai à des fins propagandistes, a lancé lundi le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price.

« Les Russes ont doublé leurs efforts de propagande probablement, presque certainement, pour détourner l'attention et faire diversion à leurs échecs tactiques et stratégiques sur le champ de bataille en Ukraine. » — Une citation de Ned Price, porte-parole de la diplomatie américaine

Certains pensent même que Poutine pourrait déclarer officiellement la guerre à l’Ukraine, conflit qu’il a jusqu’à maintenant qualifié d’opération militaire spéciale . Il pourrait du même coup déclencher la loi martiale, suspendre les élections et concentrer encore plus le pouvoir entre ses mains.

Mais il s’agit là du scénario le plus dur , a expliqué à CNN Oleg Ignatov, analyste à l'International Crisis Group, une ONG Organisation non gouvernementale visant à prévenir et résoudre les conflits meurtriers.

Une mobilisation nationale?

Une autre option pour Poutine serait de promulguer la loi de mobilisation nationale, qui lui permet de déclencher une mobilisation militaire générale ou partielle en cas d’agression contre la Fédération de Russie ou de menace directe d’agression .

Cela permettrait au gouvernement de rassembler des troupes et de faire appel à des réservistes ou même à des civils qui ont reçu un entraînement militaire.

Un soldat russe en patrouille dans Marioupol, le 12 avril. Photo : Getty Images / AFP/ALEXANDER NEMENOV

Il est difficile de savoir exactement combien de soldats russes ont perdu la vie en Ukraine, mais le Kremlin a récemment admis « des pertes importantes ».

Des renforts sont donc probablement nécessaires pour que la Russie réalise ses objectifs en Ukraine, a exposé sur les ondes de CNN James Nixey, directeur du Programme sur la Russie de la Chatham House, un groupe de réflexion basé à Londres.

Mais ces deux scénarios sont risqués pour Poutine, estime Oleg Ignatov. Cela changerait toute la trame narrative du Kremlin , dit-il, ajoutant qu’il serait alors obligé de reconnaître que l’invasion de l’Ukraine ne se déroule pas comme prévu.

Cela pourrait même miner l’appui de la population à Poutine, puisque nombre de Russes approuvent l’offensive en Ukraine, mais ne souhaitent pas pour autant aller sur le front, croit Oleg Ignatov.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a d’ailleurs démenti ces spéculations.

« Il n’y a aucune chance que cela se produise. C’est n’importe quoi. » — Une citation de Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a démenti les rumeurs voulant que la Russie déclare officiellement la guerre à l'Ukraine pour célébrer le 9 mai. Photo : Reuters / Sputnik Photo Agency

Nettoyer Marioupol pour célébrer le 9 mai

Autre spéculation entourant les célébrations du 9 mai : la Russie prépare un défilé militaire dans la ville assiégée de Marioupol, selon les services de renseignement militaire ukrainien (GUR).

Le directeur adjoint de l’administration présidentielle russe, Sergueï Kirienki, serait même déjà arrivé à Marioupol. La mission principale du responsable de M. Poutine est de préparer les cérémonies du 9 mai , peut-on lire dans un communiqué du GUR sur Telegram.

Marioupol deviendra un centre de célébration, est-il écrit. Les avenues principales de la ville sont nettoyées en urgence, les débris et les corps des morts enlevés, tout comme les munitions qui n’ont pas explosé.

« Ils sont en train de supprimer toutes les preuves des crimes qu'ils ont commis. Ils donnent de la nourriture à la population locale en échange de leur travail. » — Une citation de Vadim Boïtchenko, maire de Marioupol

Des tombes ont été creusées au milieu des décombres de Marioupol par des citoyens voulant enterrer leurs morts. Photo : Reuters / ALEXANDER ERMOCHENKO

Interrogé sur les préparatifs pour le 9 mai, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, n'a pas explicitement évoqué la possibilité d'un tel défilé à Marioupol.

Cette année, des défilés militaires auront lieu dans 28 villes russes , a-t-il indiqué, précisant que près de 65 000 personnes, environ 2400 types d'armes et d'équipements militaires et plus de 460 avions seront mobilisés cette année .

Marioupol est presque entièrement sous le contrôle de l'armée russe. Seul l'immense complexe métallurgique Azovstal, où sont retranchés les derniers combattants ukrainiens et des civils, n'a pas encore été complètement pris par les forces de Moscou.

Selon les autorités ukrainiennes, les Russes ont lancé un assaut sur le site mardi, mais le Kremlin dément cette information.