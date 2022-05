Le microbiote intestinal lié aux accidents vasculaires cérébraux

Certains groupes de bactéries du microbiote intestinal ont été associés à des accidents vasculaires cérébraux plus graves et à une moins bonne récupération post-AVC par des scientifiques espagnols.

Les travaux du Dr Miquel Lledós et de ses collègues de l’Hôpital de Sant Pau, en Espagne, tendent ainsi à montrer que le microbiome intestinal peut être un facteur important du risque d’accident vasculaire ischémique.

Ces travaux présentés à la conférence de l'European Stroke Organisation qui se tient à Lyon, en France, associent aussi ces souches bactériennes à une moins bonne récupération neurologique après l’AVC, tant dans la phase aiguë (24 heures) qu'après trois mois.

Un AVC survient lorsque le flux sanguin vers une partie ou une autre de votre cerveau est interrompu par l’obstruction d’une artère souvent en raison d’un caillot sanguin et/ou d’un dépôt graisseux causé par l’athérosclérose, ce qui endommage les cellules cérébrales en les privant d’oxygène.

Les conséquences de l’AVC dépendent de la partie du cerveau qui a subi des dommages et de leur étendue.

Repères Le microbiote intestinal est composé de 100 000 milliards de bactéries tapissant les quelque 400 m2 de sa surface;

Il pèse entre un et cinq kilos et se nourrit de ce que nous mangeons;

Il est composé en grande partie de bactéries bénéfiques;

Il est parfois comparé à un deuxième cerveau du corps humain;

Plusieurs autres maladies, notamment inflammatoires, sont associées à des déséquilibres dans la diversité bactérienne.

L'influence du microbiome intestinal […] est un facteur de risque modifiable associé au risque d'accident vasculaire cérébral et aux résultats neurologiques post-AVC. Cependant, la plupart des recherches ont été menées jusqu'à présent sur des modèles animaux , affirme le Dr Lledós dans un communiqué.

La présente étude a été menée sur des sujets humains.

Dans son étude, l'équipe espagnole a prélevé des échantillons de matières fécales après un AVC chez 89 humains qui avaient subi un accident vasculaire cérébral ischémique.

« En les comparant à un groupe témoin, nous avons pu identifier plusieurs groupes de bactéries qui étaient associés à un risque plus élevé d'accident ischémique cérébral. » — Une citation de Miquel Lledós, Hôpital de Sant Pau

Une vingtaine de types de bactéries ont été associés au risque d'AVC ischémique, notamment Fusobacterium et Lactobacillus. Les bactéries Negativibacillus et Lentisphaeria ont été liées à un AVC plus grave en phase aiguë, et Acidaminococcus a été associée à de mauvais résultats fonctionnels à trois mois.

Modifier le microbiote

La prochaine étape consistera à explorer les mécanismes par lesquels la présence ou l'absence de certaines espèces contribue au risque d'AVC.

Nous pourrions à l’avenir être en mesure de prévenir les accidents vasculaires cérébraux ou d'améliorer la récupération neurologique en modifiant le microbiote intestinal , note le Dr Lledós.

Dans d'autres maladies, des essais cliniques sont actuellement menés, où l’on tente de remplacer la flore intestinale par des changements de régime alimentaire ou par la transplantation fécale d'individus sains. Cette avenue pourrait être étudiée plus avant dans le domaine de l'AVC.