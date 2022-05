Les Métallos tentent de conquérir les employés de l’Aluminerie Alouette

Les Métallos se lancent à l'assaut de la plus grande aluminerie des Amériques. Le syndicat tente de convaincre les 900 employés de l'Aluminerie Alouette à Sept-Îles de former une union des travailleurs.

Cette campagne est née après que plusieurs travailleurs aient sollicité les Métallos, affirme le coordonnateur régional des Métallos pour la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, Nicolas Lapierre. On sent maintenant une volonté encore plus claire, avec le contexte de l’inflation, de se donner une voix plus forte , lance-t-il.

Le coordonnateur statue dans un communiqué ce matin que les conditions de travail n’ont pas suivi le marché du secteur de l’aluminium [...] avec l’inflation qu’on connaît actuellement .

Plus de 400 travailleurs auraient participé à un sit-in spontané dans la cafétéria de l’usine, il y a un mois, pour manifester leur désaccord avec les hausses salariales et les conditions de travail, selon le syndicat des Métallos.

Selon les échos obtenus par les Métallos, les travailleurs aimeraient aussi un meilleur régime de retraite et d’assurances.

Une campagne virtuelle

Les travailleurs de l'aluminerie sont invités à signer une carte d'adhésion à partir d'aujourd'hui. La signature se fait de façon virtuelle, à partir d’un code QR, afin de protéger la confidentialité des membres, précise Nicolas Lapierre.

Selon lui, il était préférable de procéder ainsi parce que beaucoup de gens ont peur de s’identifier au syndicat et de s’afficher par peur de représailles de l’employeur.

Le syndicat des Métallos ajoute qu'une requête en accréditation doit être approuvée par 50 % plus 1 de l'ensemble des travailleurs du groupe.

Nicolas Lapierre, coordonnateur des Métallos pour les régions de la Côte-Nord, de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et des Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Deux autres campagnes de syndicalisation ont déjà eu lieu chez Alouette, à la fin des années 90 et au début des années 2000.

L'Aluminerie Alouette engage près de 900 employés et produit environ 630 000 tonnes d’aluminium de première fusion par année. Rio Tinto est le principal actionnaire de l'entreprise. Austria Metall, Hydro Aluminium, Investissement Québec et Marubeni Métaux & Minéraux sont les autres partenaires de l'aluminerie.

Au moment de publier cet article, Aluminerie Alouette n’avait pas encore commenté la démarche des Métallos.