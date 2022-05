Un bison blanc sacré est né dans une Première Nation du Manitoba

Le bisonneau est né le 16 avril et fait partie d’un troupeau de 104 bisons. L’animal est extrêmement rare et a une grande importance culturelle pour plusieurs communautés autochtones.

Il s’agit d’un signe de retour à une vie en équilibre avec la nature, selon les membres de la Première Nation.

Le bison blanc est une bénédiction et un avertissement [...] pas seulement pour les Autochtones, mais pour tous les peuples , a déclaré Kevin Tacan, l'un des conseillers spirituels de la communauté, dont la famille s'occupe également du troupeau.

Le printemps est la saison d'accouplement des bisons. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Des personnes viennent se recueillir

Selon M. Tacan, le changement climatique est perceptible non seulement pour les humains, mais aussi pour les animaux. Nous avons une relation très étroite et spirituelle avec le bison, car nous avons tous deux vécu un génocide , explique-t-il.

Nous recevons nos excuses des gouvernements, mais il n'y en a pas encore eu pour le troupeau de bisons. C'est quelque chose que nous aimerions voir à l'avenir.

Des personnes se déplacent pour voir le bison et prier pour les membres de leur famille qui sont malades ou qui se débattent dans la vie avec des dépendances , explique M. Tacan.

Des offrandes de tabac nouées dans des tissus colorés sont laissées par des visiteurs et bordent la clôture de l'enclos. Les bisons viennent les examiner, écoutent leurs prières et on espère qu'ils porteront nos prières pour l'année, afin que nous puissions vivre une vie plus saine et plus heureuse , dit-il.

Garder le troupeau sauvage

Il s’agit du deuxième troupeau de bisons que la communauté a créé après avoir reçu un bison blanc du zoo du parc Assiniboine, situé à Winnipeg, en 2010.

Tony Tacan et sa famille s'occupent du troupeau de bisons. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Tony Tacan, le frère de Kevin, est l'éleveur du troupeau communautaire et membre du conseil de la Première Nation. C’est sa famille qui prend soin du troupeau.

Nous avons pris la responsabilité, pour la communauté, de veiller à ce qu'ils soient nourris, abreuvés et soignés , explique-t-il.

Il ajoute que ses frères et cousins donnent un coup de main, ainsi que ses fils et neveux. Nous nous attendons à les garder sauvages, nous ne voulons pas les domestiquer.

Selon Tony Tacan, il y aura des changements à venir dans la zone, avec une plate-forme en ciment construite pour les véhicules qui transportent des aînés qui veulent voir les bisons, ainsi que des panneaux sur la route principale dirigeant les gens vers l'enclos.

Un espace pour les rassemblements est également en préparation.

Nous nous assurons d'avoir un endroit où les gens peuvent venir prier. Cela leur donne de l'espoir , conclut-il.

Avec les informations de Renée Lilley