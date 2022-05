Steve Lévesque dit avoir jeté le corps de la victime dans la rivière des Mille-Îles

Steve Lévesque a commencé la journée en décrivant le chemin qu'il dit avoir parcouru, au lendemain des faits allégués, entre Sainte-Anne-des-Monts et un entrepôt de Saint-Lin–Laurentides où il aurait caché son véhicule dans lequel le corps de la victime aurait été déposé la veille.

L'accusé a aussi expliqué qu'il se serait débarrassé de l'arme à feu qui serait impliquée dans la mort de Maxime Dugas-Lepage dans une benne à ordures d'une halte routière de l'autoroute 20.

Steve Lévesque a poursuivi son récit en expliquant que, le 22 janvier 202, il aurait contacté Maxime Labrie pour lui demander de venir l'aider. L'accusé a affirmé au tribunal qu'il venait alors de se rendre compte que le corps de la victime était trop lourd pour qu'il puisse le déplacer seul. Il a indiqué s'être dit : Je n'aurais jamais la force de m'occuper du problème du corps tout seul.

Cette photo de Maxime Labrie, arrêté en même temps que Steve Lévesque le 25 janvier 2020 à Rimouski, a été prise au quartier général de la SQ le 26 janvier 2020. Photo : Sûreté du Québec

Maxime Labrie l'aurait donc rejoint à Montréal plus tard ce jour-là. Le lendemain, soit le 23 janvier 2020, les deux hommes se seraient rendus à Terrebonne pour faire des achats dans des magasins à grande surface.

Ils auraient notamment acheté environ 100 livres de poids et haltères, des toiles, des courroies d'attache et des tie wraps .

Steve Lévesque a indiqué au tribunal que Maxime Labrie et lui ont rangé la couverture qui a servi au transport du corps de la victime de Sainte-Anne-des-Monts à Saint-Lin–Laurentides dans ce bac bleu. Ils ont ensuite caché ce bac bleu dans une roulotte qui se trouvait dans l'entrepôt, là où les policiers l'ont retrouvé. Photo : Sûreté du Québec

Toujours calme pendant son témoignage, l'accusé a ensuite raconté ce qui se serait passé à l'entrepôt de Saint-Lin où Maxime Labrie et lui seraient allés avec les achats qu'ils venaient de faire. Ils auraient sorti le corps de la victime du véhicule de Steve Lévesque et l'auraient extirpé de la couverture dans laquelle il était enroulé.

Les deux hommes l'auraient ensuite déposé sur les toiles qu'ils auraient achetées plus tôt et auraient disposé les poids de part et d'autre du corps. Ils auraient ensuite enroulé le tout dans les toiles qu'ils auraient fixées à l'aide des courroies.

Ces explications ont semblé difficiles à entendre pour les membres de la famille de la victime qui assistent au procès.

Steve Lévesque a poursuivi son témoignage en soutenant que Maxime Labrie et lui auraient ensuite remis le corps ainsi ficelé dans le coffre de son véhicule.

La victime, Maxime Dugas-Lepage Photo : Facebook

Le lendemain, les deux hommes auraient fait du repérage de cours d'eau dans les environs. Il fallait trouver un endroit pour disposer du corps , a affirmé l'accusé au tribunal.

Steve Lévesque a expliqué qu'il se serait rendu, toujours avec Maxime Labrie, sur un pont ferroviaire qui surplombe la rivière des Mille-Îles et qui relie l'est de l'île de Laval à Terrebonne.

L'accusé a mentionné que, la nuit tombée, il aurait fait basculer le corps de Maxime Dugas-Lepage en bas du pont et que ce dernier serait tombé dans l'eau.

Steve Lévesque et Maxime Labrie se seraient ensuite rendus à l'hôtel Sheraton de Laval pour y laisser le véhicule qui aurait servi au transport du corps, soit le Dodge Journey de l'accusé.

Les deux hommes seraient ensuite rentrés à Rimouski où ils ont été arrêtés par les policiers le soir du 25 janvier 2020.

Steve Lévesque doit être contre-interrogé par le procureur des Poursuites criminelles et pénales mercredi après-midi.

Mardi, l'accusé a fait le récit des événements qui auraient mené à la mort de Maxime Dugas-Lepage à Sainte-Anne-des-Monts le 20 janvier 2020. Il a expliqué qu'après une discussion qui se serait rapidement envenimée, Steve Lévesque a expliqué au tribunal que Maxime Dugas-Lepage aurait sorti une arme de type pistolet ou revolver et l'aurait pointée vers lui.

Steve Lévesque aurait alors bondi pour saisir le bras de Maxime Dugas-Lepage. Les deux hommes seraient tombés à la renverse et le coup de feu aurait été déclenché au moment où ils auraient touché le sol. Le projectile aurait atteint la victime à la tête.