Le Québec retrouve son espérance de vie d’avant la pandémie

L'espérance de vie de la population québécoise a atteint 83 ans en 2021, après avoir été de 82,3 ans en 2020 et de 82,9 ans en 2019, l'année qui a précédé la crise sanitaire.

L'ISQ précise que, selon les conditions de mortalité de 2021, la durée de vie moyenne s'établit à 81,1 ans chez les hommes et à 84,9 ans chez les femmes.

Le bulletin intitulé La mortalité et l'espérance de vie au Québec en 2021 révèle que, contrairement à ce qui a été observé au Québec, l'espérance de vie de 2021 n'est pas revenue au niveau de 2019 dans la majorité des pays pour lesquels des données sont disponibles.

Avant la pandémie, on observait déjà un léger ralentissement de la croissance de l'espérance de vie au Québec, mais il était plus marqué dans le reste du Canada et plus encore aux États-Unis. Par exemple, l'écart entre le Québec et les États-Unis, qui était d'environ 2 ans en 2001, est passé à 4 ans en 2019, et il s'est creusé davantage avec la pandémie pour atteindre 6 ans en moins aux États-Unis, selon l'estimation provisoire de l'année dernière.

L'ISQ fait toutefois remarquer que les différentes autorités ne comptabilisent pas les causes de décès liées à la COVID-19 de la même façon. L'analyse de la surmortalité permet la meilleure comparaison des conséquences sanitaires de la pandémie, selon l'Institut.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Cette approche dévoile le nombre de décès normalement attendu à celui réellement observé et révèle que la surmortalité nette s'est établie à 4,5 % au Québec entre le début de la pandémie et le 12 mars dernier, soit environ 6400 décès de plus qu'attendu, toutes causes confondues.

Or, l'Institut de la statistique du Québec affirme que le bilan de surmortalité des États-Unis est largement supérieur à celui du Québec, tandis que celui du reste du Canada, initialement inférieur à celui du Québec, s'en est progressivement rapproché et l'a surpassé en 2021.