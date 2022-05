Nouvelle saisie importante d’objets interdits au pénitencier de Donnacona

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a annoncé mercredi avoir saisi plusieurs colis contenant des objets interdits et non autorisés d’une valeur de 92 320 $ sur le périmètre de l’Établissement de Donnacona, près de Québec.

Les paquets illicites ont été interceptés par le personnel de l’établissement fédéral à sécurité maximale les 16 et 21 avril. Parmi les objets et substances confisqués, on retrouve 460 grammes de haschisch, 95 grammes de marijuana et 545 grammes de tabac.

À la mi-avril, toujours à Donnacona, le SCCService correctionnel Canada avait annoncé la découverte d’une cachette dans un mur du pénitencier renfermant des objets interdits d’une valeur estimée à 39 500 $.

Les agents correctionnels avaient entre autres mis la main sur 7,7 grammes de marijuana, 22 téléphones cellulaires, 16 câbles de charge, 2 clés USB et 4 armes tranchantes de fabrication artisanale.

Plus tôt ce printemps, les autorités carcérales avaient annoncé la découverte de différents objets interdits à l’intérieur d’un mur de l’Établissement de Donnacona. (Archives) Photo : CSN

Un mois plus tôt, une saisie encore plus importante, évaluée cette fois à 79 200 $, avait été annoncée.

Sécurité renforcée

Dans un communiqué publié mercredi, le SCCService correctionnel Canada a indiqué qu’il travaillait au renforcement des mesures destinées à prévenir l’introduction d’objets interdits dans les établissements placés sous sa responsabilité afin d’assurer un milieu sûr et sécuritaire .

L’agence fédérale affirme compter sur différents outils pour l’aider à mettre en échec les tentatives visant à faire entrer des substances illégales tels que des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue utilisés pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs.