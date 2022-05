Trois scénarios pour transformer l’église de Saint-Antonin

Ces esquisses, qui ont été réalisées par la firme d'architectes Atelier 5, proposent notamment d'ajouter un hall d'entrée vitré à l'avant du bâtiment afin d'augmenter sa capacité d'accueil à plus de 300 personnes.

D'autres scénarios proposent l'aménagement d'une plateforme en hauteur afin de permettre aux citoyens et aux touristes de profiter de la vue.

[Il y aurait] une verrière en haut de l'église pour montrer la vue exceptionnelle que Saint-Antonin a. Les personnes qui le veulent pourraient aller prendre des photos, faire de la peinture , explique le maire, Michel Nadeau.

Il ajoute que la transformation d'une église n'est pas simple et peut-être émotive pour certaines personnes, c'est pourquoi la Ville voulait connaître l'opinion de la population.

« Quand on touche à une église, on touche à un patrimoine. C'est définitif. Ça dépend de l'âge des personnes, plus les personnes sont âgées, plus ça va leur rentrer dans le cœur. »