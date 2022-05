Les citoyens de Dolbeau-Mistassini invités à développer une communauté nourricière

Une consultation est en cours à Dolbeau-Mistassini pour cerner les habitudes et les connaissances alimentaires des citoyens.

La ville veut devenir une communauté nourricière dans la foulée d'un projet de politique alimentaire adoptée l'an dernier.

« On veut que les gens puissent nous orienter sur les façons de faire pour arriver à notre objectif. » — Une citation de André Guy, maire de Dolbeau-Mistassini

Le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy, souhaite que la population soit mieux informée et plus impliquée dans les différents projets qui pourraient voir le jour.

Par exemple, il faut toucher au règlement d’urbanisme pour permettre l’agriculture urbaine, faire des plates-bandes nourricières au lieu de planter des fleurs, peut-être de faire un peu de jardinage en avant de la maison, le terre-plein sur le boulevard planter des arbres fruitiers, tous ces petits moyens-là , a-t-il mentionné en entrevue à C’est jamais pareil.

Les citoyens sont invités à répondre à un sondage en ligne jusqu’au 22 mai.

Une soirée de consultation aura également lieu à la bibliothèque du secteur Dolbeau le 25 mai prochain, à 19 h.

Le maire Guy espère que la population répondra à l’appel dans le but de faciliter l’accès à des aliments locaux et plus abordables.

On a une partie de l’année où il faut déterminer comment entreposer la nourriture et la mettre à la disposition des gens. C’est tout ça qu’il faut éclaircir , ajoute André Guy.

Cette démarche s’inscrit dans la politique alimentaire pour laquelle le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a remis 17 500 $ à la Ville de Dolbeau-Mistassini dans le but de développer une stratégie d’alimentation plus durable dans la communauté.