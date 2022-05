De violents combats sont en cours à l’usine d’Azovstal, selon le maire de Marioupol

Nous avons perdu le contact avec les gars. Nous ne pouvons pas savoir ce qui s'y passe, s'ils sont en sécurité ou non , a déploré Vadim Boitchenko, lors d’une intervention à la télévision ukrainienne.

Nos courageux combattants défendent cette forteresse, mais c'est très difficile parce que l'artillerie lourde, les chars et les avions tirent partout. Des navires s'approchent également et tirent sur la forteresse.

Une trentaine d’enfants qui n’ont pas encore pu être évacués du complexe industriel d’Azovstal figurent parmi les civils qui s’y réfugient, et deux femmes seraient mortes mardi, a ajouté le maire.

« Nous devons comprendre que des gens y meurent encore. Malheureusement, l'aviation et l'artillerie ennemies tirent constamment sur [Azovstal]. » — Une citation de Vadim Boitchenko, maire de Marioupol

L’offensive russe sur l’usine d’Azovstal a commencé mardi et avait alors été confirmée autant par les autorités ukrainiennes que par les autorités russes. Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Vadim Astafiev, justifiait des frappes d’avions et d’artillerie en affirmant que les combattants ukrainiens avaient profité d’un cessez-le-feu pour installer de nouvelles positions de tir.

La ville de Marioupol, où se trouve l'usine d'Azovstal, a été largement détruite par les bombardements russes. Photo : Reuters / ALEXANDER ERMOCHENKO

Mercredi cependant, le Kremlin a nié que ces frappes constituaient un assaut continu. L'ordre a été donné [le 21 avril] publiquement par le commandant en chef [Vladimir Poutine] d'annuler tout assaut. Il n'y a pas d'assaut à l'heure actuelle, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

« Nous voyons des escalades liées au fait que des militants [ukrainiens] se mettent en position de tir. Ces tentatives sont réprimées très rapidement. Il n'y a rien à ajouter à cela. » — Une citation de Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le 21 avril, tout en proclamant que Marioupol avait été conquise par l’armée russe, Vladimir Poutine avait affirmé que l’assaut d’Azovstal serait trop coûteux en vies de soldats russes. Il a plutôt ordonné d’assiéger la zone, de sorte que pas une mouche ne passe .

L’usine d’Azovstal est le dernier bastion ukrainien à Marioupol, ville portuaire assiégée par l’armée russe depuis des semaines. Les autorités ukrainiennes estiment que 2000 combattants résistent et plus de 200 civils se réfugient toujours dans ce vaste réseau de galeries souterraines, difficile à prendre d’assaut ou à détruire par des bombardements.

Plus d'une centaine de personnes en ont été évacuées dans les derniers jours et ont trouvé refuge à Zaporijia, une ville située à plus de 200 km à l'ouest de Marioupol et contrôlée par les forces ukrainiennes.