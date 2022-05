Un groupe immobilier veut que Calgary accélère la revitalisation du centre-ville

Brett Koroluk, membre du conseil d’administration de l’association, croit que la Ville doit trouver des moyens de rendre le centre-ville plus attrayant, en particulier l'avenue Stephen.

Il y a cette idée que le centre-ville n'est pas un endroit où les gens veulent rester après les heures de travail, sauf pour quelques heures pour un verre après le travail , note-t-il.

Il souligne que certains propriétaires d'immeubles du centre-ville, comme The Edison et The Ampersand qui ont été rénovés récemment pour inclure des commodités plus modernes, font leur part pour rendre le centre-ville plus attrayant en investissant dans leurs propriétés.

Mais malgré les progrès réalisés par la Ville avec son programme d'incitation visant à encourager les propriétaires d'immeubles à convertir les bureaux vides en unités résidentielles, dit Brett Koroluk, cela ne suffit pas à provoquer un changement radical.

Sécurité

Bien que la circulation piétonne dans le centre-ville ait rebondi grâce à la levée des restrictions sanitaires et que le nombre de bureaux vacants a légèrement diminué, Brett Koroluk estime qu'il reste du chemin à faire pour convaincre les gens à visiter ou habiter le centre-ville.

Selon lui, un des éléments clés pour rendre le centre-ville plus dynamique et inciter les gens à y revenir est de s’assurer qu’ils s'y sentent en sécurité.

Thom Mahler, directeur de la stratégie urbaine de la ville, convient que la perception de la sécurité publique est une préoccupation majeure et qu'il faudra du temps pour modifier les perceptions des gens.

Il affirme qu’il s’agit d’une priorité et que la Ville travaille avec plusieurs partenaires comme la police et des organismes sociaux pour régler le problème.

Stratégie de revitalisation

Thom Mahler affirme que beaucoup de travail est fait au centre-ville dans le cadre d'une stratégie sur 15 ans approuvée par le conseil municipal.

Il souligne que ce dernier a approuvé un montant initial de 55 millions de dollars pour des projets d'immobilisations, notamment la revivification de l'avenue Stephen et de l'espace public de la 8e rue sud-ouest et l'achèvement de la promenade riveraine dans l'ouest du centre-ville.

Cela nous a permis d'avancer davantage dans la conception puisqu'avant de construire quoi que ce soit, il faut un projet réalisable, et cela prend du temps , dit-il.

Il ajoute que la Ville est sur le point de signer des accords avec un designer en chef pour la revitalisation de toute la longueur de l'avenue Stephen et qu’une fois le travail de conception terminé, la construction se fera par étapes au cours des prochaines années.

Entre-temps, la Ville a lancé une série de projets à petite échelle sur l'avenue Stephen afin d'attirer les gens et les encourager à rester, renchérit Thom Mahler.

Par exemple, cet été la Ville installera davantage d'aires de repos à l'angle de l'avenue Stephen et de la 2e Rue sud-ouest, en expérimentant différents types de mobilier urbain pour voir ce qui fonctionne.

Selon M. Mahler, des événements comme la série éliminatoire des Flames de Calgary et le retour d'un programme complet d'événements pour le Stampede de Calgary cette année devraient aussi contribuer à faire revivre le centre-ville.