Plus d’un million $ amassé pour la campagne de financement de Centraide Duplessis

Centraide Duplessis a amassé un montant de 1 065 573 $ lors de sa campagne de financement annuelle, ce qui en fait la meilleure de son histoire. Ces fonds serviront à éponger la hausse des besoins financiers des organismes communautaires, qui sont de plus en plus sollicités en raison de la pandémie et de la hausse du coût de la vie.

Les Nord-Côtiers étaient au rendez-vous pour la campagne de financement annuelle de Centraide Duplessis. La population a vraiment décidé d’embarquer dans le mouvement, d’embarquer dans notre mission et de contribuer à ce succès , se réjouit la directrice générale Centraide Duplessis, Joannie Francoeur-Côté.

Il s’agit d’une augmentation de 50 % comparativement à ce qui avait été amassé en 2020. Cette année, on va faire plus de différence parce que l'augmentation des revenus est phénoménale. Ça va contrer l'inflation, on va pouvoir aider plus de gens , explique Joannie Francoeur-Côté.

Elle remarque que les demandes des populations vulnérables augmentent et évoluent en raison de l’inflation. Il y a des organismes qui voient le nombre de bénéficiaires augmenter rapidement et il y a de nouveaux organismes aussi qui se créent pour répondre à ces besoins.

Le succès de la campagne 2021 s’explique en partie par le retour progressif des activités en présentiel, selon Joannie Francoeur-Côté. Parmi les grands donateurs, ArcelorMittal a donné 271 728 $, Alouette a offert 150 000 $ et Rio Tinto IOC, 113 000 $.