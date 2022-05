16,2 M$ en surplus à la Ville de Trois-Rivières

L’essor du marché immobilier se faisait déjà sentir en 2020, surtout en raison des achats immobiliers, mais le surplus budgétaire de l’an dernier avait été un peu plus modeste, à 12,1 millions.

La Ville tente habituellement de terminer son exercice financier avec un surplus se situant entre 2 et 5 %, mais le surplus de 16,2 millions dépasse l’objectif et représente 5,54 % du budget de fonctionnement de 2021.

Il s’agit d’un record sur le plan du montant, mais pas un record en termes de pourcentage du budget. En 2014, les surplus dans les coffres de la Ville avaient atteint 5,95 % du budget, mais la hausse était de 14 millions à cette époque.

Que fera-t-on des surplus?

À la séance du conseil municipal, mardi soir, le maire de Trois-Rivières Jean Lamarche a expliqué aux citoyens présents que les sommes excédentaires seront réintroduites dans les opérations de la Ville à partir de critères précis. On s’est donné des priorités; elles sont maintenant au nombre de huit. Lorsqu’elles seront votées, on pourra vous les annoncer publiquement. Je ne le ferai pas sans l’accord voté des membres du conseil.

En entrevue à l’émission Toujours le matin, le conseiller municipal du district de Châteaudun Luc Tremblay pousse plus loin l’explication. On a déjà des règles à la Ville qui disent qu’avec nos surplus, on met 25 % sur la dette. Après ça, il y a d’autres pourcentages. 5 % qui s’en vont au fonds de développement économique, un autre 5 % en environnement, un autre 5 % au logement social. On a un paquet de choses comme ça qui sont prédéfinies en pourcentage. Ça gruge un gros bout , mentionne-t-il.

Le conseiller municipal du district de Châteaudun, Luc Tremblay. Photo : Radio-Canada

À ceux qui aimeraient voir une baisse de la taxe foncière à la prochaine année, le conseiller lance : Je ne vous ferai pas de cachette, selon moi, il n’y en aura pas. Ce ne sont pas des choses qu’on peut se permettre de faire avec les surplus.