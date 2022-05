Les entreprises de sociofinancement devront déclarer les transactions

Le Canada est devenu l'un des premiers pays au monde à exiger que les plateformes de financement participatif en ligne fassent rapport à son organisme de surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ont déclaré des représentants du gouvernement à un comité spécial examinant la manifestation des camionneurs à Ottawa et les mesures prises par le gouvernement pour y mettre fin.

Les responsables du ministère des Finances ont expliqué que de nouvelles réglementations sont entrées en vigueur la semaine dernière, qui ajoutent les plateformes de financement participatif et certaines sociétés de traitement des paiements à la liste des sociétés tenues de signaler les transactions importantes ou suspectes au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), l'unité du renseignement financier du Canada.

Barry MacKillop, directeur adjoint du renseignement au sein du CANAFECentre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada , a souligné que ces nouvelles réglementations comblaient des lacunes pouvant être exploitées.

Je crois que soumettre ces compagnies à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes aura au moins un effet dissuasif pour quiconque pourrait vouloir utiliser une plateforme de financement participatif pour des activités répréhensibles , a estimé M. MacKillop aux députés et sénateurs du comité mis sur pied pour examiner l'utilisation par le gouvernement de la Loi sur les mesures d'urgence.

Des millions collectés sur GoFundMe et GiveSendGo

Julian Brazeau, directeur général de la division des crimes financiers et de la sécurité au sein du ministère des Finances, a déclaré qu'à sa connaissance, le Canada est le premier pays à exiger des plateformes de sociofinancement qu'elles déclarent les transactions à un organisme comme le CANAFECentre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada .

La capacité des entreprises de financement participatif à recueillir des fonds a été prouvée plus tôt cette année quand les organisateurs de la manifestation des camionneurs - qui a paralysé le centre-ville d'Ottawa pendant trois semaines et bloqué divers passages frontaliers - ont réussi à recueillir des millions de dollars auprès de donateurs du Canada et de l'étranger, d'abord sur GoFundMe, puis sur GiveSendGo.

Le gouvernement a d'abord exigé que les plateformes de financement participatif fassent rapport au CANAFECentre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada dans le cadre du décret sur les mesures économiques d'urgence adopté lorsqu'il a invoqué la Loi sur les mesures d'urgence pour contrôler la manifestation. Lorsque la déclaration de situation d'urgence a été révoquée, cette exigence a pris fin. Cependant, le gouvernement a indiqué son intention d'exiger que les plateformes de financement participatif fassent rapport au CANAFECentre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada dans son budget du mois dernier, puis a publié de nouveaux règlements le 27 avril, dans la Gazette du Canada.

Dans l'explication qui accompagne cette nouvelle réglementation, le gouvernement fédéral explique que le Groupe d'action financière internationale (GAFI) a identifié les plateformes de sociofinancement comme un nouveau domaine à risque pour le financement du terrorisme .

Le fait que les plateformes de financement participatif ne soient pas tenues de déclarer certaines transactions au CANAFECentre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada présente un risque grave et immédiat pour la sécurité des Canadiens et pour l'économie canadienne , a écrit le gouvernement.

Ce risque a été mis en évidence au début de 2022, lorsque des blocages illégaux ont eu lieu à travers le Canada et ont été financés, en partie, par des plateformes de financement participatif et des fournisseurs de services de paiement. Laisser ces lacunes perdurer représente un risque pour l'intégrité et la stabilité du secteur financier et de l'économie en général, ainsi qu'un risque pour la réputation du Canada.

Nouvelles réglementations

Les nouvelles réglementations introduisent un certain nombre d'exigences pour les plateformes de financement participatif.

Les obligations comprennent l'enregistrement auprès du CANAFECentre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada , des exigences de déclaration (y compris les transactions suspectes et les transactions de grande valeur), la tenue de registres, la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle et l'élaboration d'un programme de conformité , a précisé le gouvernement.

Aussi bien les transactions en monnaie traditionnelle que virtuelle, comme les cryptomonnaies, sont concernées par ces nouvelles règles qui s'appliquent aux entités nationales, ainsi qu'aux entités étrangères lorsqu'elles dirigent leurs services vers les Canadiens .

Des travailleurs utilisent de l'équipement lourd pour enlever les clôtures temporaires et les fournitures installées sur la colline Parlementaire, le 23 février 2022. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le gouvernement estime qu'environ 1000 plateformes de financement participatif et processeurs de paiement supplémentaires devront désormais faire rapport au CANAFECentre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada . Il évalue que cela coûtera à ces plateformes un total de 18 à 20 millions de dollars au cours des 10 prochaines années en frais administratifs et de conformité.

Une grande partie de l'audience du comité de mardi soir s'est concentrée sur les dispositions de la Loi sur les mesures d'urgence qui ont entraîné le gel de 280 comptes bancaires ou autres comptes financiers pendant plusieurs jours.

Députés et sénateurs ont assailli de questions les fonctionnaires du ministère des Finances et du CANAFECentre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada , afin de savoir pourquoi cela avait été fait et comment cela avait été fait. Le député conservateur Glen Motz a estimé que cette décision avait ébranlé la confiance de nombreux Canadiens envers le gouvernement et les banques canadiennes.

La sous-ministre adjointe, Isabelle Jacques, a déclaré que la mesure avait été adoptée pour empêcher l'argent d'affluer vers la manifestation et dissuader les manifestants de rester sur la colline du Parlement.

Une fois que les personnes concernées ont quitté les lieux, leurs comptes ont été de nouveau accessibles, et l’ensemble des comptes a été dégelé le 24 février. Mme Jacques a souligné qu'il appartenait aux institutions financières de décider quels comptes devaient être gelés, sur la base des informations fournies par la GRCGendarmerie royale du Canada .

Avec les informations d’Elizabeth Thompson, de CBC News