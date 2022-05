De nouveaux projets de logements et développement de terrains à La Sarre

Après des démarches d’un peu plus de dix ans, la construction de 24 logements sociaux et abordables sur la 3e Avenue Est a officiellement débuté à La Sarre.

La Ville a fait le point mardi soir sur l’avancement de différents projets sur lesquels planche le conseil municipal, notamment ceux concernant le logement ainsi que le développement résidentiel et industriel.

La Sarre a offert gratuitement des terrains et a consenti à des exemptions de taxes sur une période de 30 ans.

On est fier comme ville centre [de l’Abitibi-Ouest] de se doter d’une telle infrastructure. On avait un devoir social, moral d’avoir cela à La Sarre. C’est une plus-value pour nos personnes à faible revenu. On sait que le coût de la vie ne cesse d’augmenter , mentionne le maire de La Sarre, Yves Dubé.

La Ville est aux prises avec une grave pénurie de logements, alors que le taux d'inoccupation frôle 0,2 % selon les plus récentes données de la Ville.

Le maire de La Sarre, Yves Dubé et la directrice générale, Isabelle D'Amours, ont présenté l'avancement des projets liés à la planification stratégique. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Développement résidentiel et industriel

L’administration municipale a aussi dévoilé un programme de rabais pour encourager la vente de terrains dans le nouveau développement de maisons modulaires sur la rue Gabriel-Aubé. Il en coûtera désormais près de 9000 $ pour s’y procurer un espace.

L’expansion du parc industriel, situé en périphérie de la route 111, pourra finalement aller de l’avant. Selon Yves Dubé, des enjeux en lien avec la catégorisation d’une partie de l’endroit comme milieu humide étaient venus compliquer le projet.

La Sarre n’est pas contre les milieux humides. On se retrouvait à 44 % en milieu humide. On a réussi à contourner les milieux humides pour tomber dans du bon terrain , tient à préciser le maire.

Le parc industriel de La Sarre. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Les industries et commerces intéressés à s’établir sur l’un des nouveaux terrains disponibles à l’automne pourront se partager une enveloppe de 250 000 $, octroyée par la Ville.

Une étude sur l’habitation du territoire a par ailleurs débuté récemment. La Ville désire avoir un meilleur portrait de la façon dont le territoire est aménagé et à quels endroits elle peut lancer de nouveaux développements résidentiels, commerciaux et industriels.

Planification stratégique

La majorité des projets chapeautés par le conseil municipal de La Sarre sont inclus dans la planification stratégique, dévoilée en février. Tous les élus travaillent dans le même sens, assure le maire.

On a du sang neuf, c’est vraiment agréable. On est sur une vibe avec notre plan stratégique. On sait où on s’en va. On va avoir un beau bilan à faire lors de notre quatrième année pour dire, voici ce qu'on a réalisé et non pas juste la dernière année de notre mandat , fait remarquer Yves Dubé.

La directrice générale de la Ville de La Sarre, Isabelle D'Amours. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Les directions et services municipaux se collent beaucoup plus aux volontés des élus que par le passé, affirme la directrice générale de la Ville, Isabelle D’Amours.

On est proches parce qu’on a appris de nos erreurs [...]. L’équipe est contente d’avoir clairement les directions que le conseil municipal veut prendre durant leur mandat. C’est peut-être plus facile pour nous justement de répondre aux besoins et qu’il n’y ait pas des demandes qui arrivent un petit peu n’importe comment , souligne-t-elle.

L’administration Dubé indique que près de 50 % des chantiers établis dans la planification stratégique sont amorcés, trois mois après sa mise en place.

D’autres annonces de projets devraient être effectuées d’ici la fin du mois de juillet.