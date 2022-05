Rapport confidentiel : l’opposition accuse le PM Furey d’induire le public en erreur

Plusieurs médias, dont CBCCanadian Broadcasting Corporation /Radio-Canada, NTV et le Telegram de Saint-Jean, ont demandé un exemplaire du rapport en vertu de la loi sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels.

Dans sa réponse à CBCCanadian Broadcasting Corporation /Radio-Canada, la ministre des Finances explique que le rapport Rothschild a été formulé dans le cadre d’une présentation au Cabinet. Pour cette raison, l’accès à l’information n’est pas accordé.

Cette décision repose sur l'article 27 de la loi, qui protège les documents confidentiels du Cabinet.

Siobhan Coady, ministre des Finances de Terre-Neuve-et-Labrador, a annoncé en décembre 2021 que la firme Rotschild allait examiner la possibilité de vendre certains actifs du gouvernement provincial. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Le rapport rédigé par l’entreprise multinationale de services bancaires et financiers Rothschild and Co. est un examen des actifs du gouvernement provincial présenté au Cabinet au début d’avril. La ministre des Finances, Siobhan Coady, avait indiqué à ce moment qu’il demeurait confidentiel parce qu’il contient des renseignements commerciaux jugés délicats.

Le gouvernement a commandé cet examen à la suite du rapport, l’an dernier, du groupe de travail du premier ministre sur la relance économique, qui recommandait de vendre certains actifs.

L’opposition réclame le dévoilement du rapport

Le chef intérimaire du Parti progressiste-conservateur, David Brazil, cité dans un communiqué publié mardi, accuse le premier ministre, Andrew Furey, d’induire le public en erreur.

David Brazil avait soulevé la question à l’Assemblée législative le 6 avril en accusant le gouvernement de dissimuler de l’information. Andrew Furey a répliqué qu’une demande d’accès à l'information pouvait être déposée et que le rapport était susceptible d'être dévoilé avec des passages caviardés. Le premier ministre avait souligné aussi que le rapport contient des renseignements commerciaux délicats.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le progressiste-conservateur David Brazil, chef de l’opposition à Terre-Neuve-et-Labrador, réclame le dévoilement du rapport (archives). Photo : Radio-Canada / Mark Quinn

Le chef conservateur est revenu à la charge mardi en reprochant au Cabinet de ne pas rendre le rapport public malgré une demande d’accès à l’information. David Brazil a lancé que le premier ministre savait le 6 avril qu’il s’agissait d’un document du Cabinet. Il réclame le dévoilement du document avec le caviardage nécessaire pour que la population puisse voir ce que le gouvernement compte faire avec les actifs publics.

La ministre Coady a répété mardi que le rapport demeure confidentiel en raison de renseignements commerciaux délicats. Il s'agit d'éviter tout impact sur la valeur de ces actifs au cas où on déciderait de faire des changements, a-t-elle précisé.

La ministre a ajouté que les intervenants qui ont vu leur demande d’accès à l'information être rejetée peuvent toujours en appeler au commissaire à la protection de la vie privée. Tout appel doit être déposé dans les 15 jours suivant la réception de la lettre de refus.

Avec les renseignements de Patrick Butler