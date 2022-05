Roe c. Wade : l’État de Washington monte aux barricades

L’État de Washington souhaite devenir un refuge pour toute personne qui souhaite avorter. La gouverneur de l'État a fait cette déclaration à la lumière de la fuite d’un document de la Cour Suprême des États-Unis. Ce document laisse entrevoir que le jugement Roe c. Wade pourrait être infirmé et a déclenché une levée de boucliers un peu partout des deux côtés de la frontière.

Nous voulons nous assurer que nous aurons les ressources nécessaires pour offrir des services d’avortement aux personnes qui se présentent dans l’État de Washington. Elles seront accueillies et elles seront servies ici , a indiqué le gouverneur de l’État, Jay Inslee lors d’une conférence de presse à Seattle, mardi.

L’État de Washington évalue également ses options afin de protéger les gens qui proviendraient de l’extérieur de l’État et qui souhaiteraient venir y avorter advenant un renversement officiel du jugement Roe c. Wade. Ce dernier protège le droit à l’avortement depuis 50 ans aux États-Unis.

Les avortements ne disparaîtront pas, mais les interruptions de grossesse légales et sécuritaires pourraient disparaître , a mis en garde la députée démocrate Pramila Jayapal. Elle qualifie d’ailleurs l’ébauche de décision, qui a fuité dans un média américain lundi, de profondément dangereuse .

La présidente-directrice générale de l’Alliance des défenseurs pour la planification familiale, un organisme qui milite pour une meilleure santé reproductive et un accès à l’avortement, Jennifer Allen, rappelle que, pour le moment du moins, l’avortement demeure légal aux États-Unis.

Nous ne pouvons pas nier que nous sommes dans un moment de crise , dit-elle cependant. Elle craint qu’un renversement du jugement Roe c. Wade ait un impact encore plus grand chez les populations qui sont déjà vulnérables comme les personnes racisées ou à faibles revenus.

La Colombie-Britannique réagit et rassure

De l’autre côté de la frontière, la ministre des Finances de la Colombie-Britannique, Selina Robinson, n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a été question de commenter sur le statut de l’accès à une interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la province.

« Il faudra me passer sur le corps pour changer l’accès à l’avortement. » — Une citation de Selina Robinson, ministre des Finances de la Colombie-Britannique

La professeur adjointe au département d'obstétrique et de gynécologie à l’Université de la Colombie-Britannique, la Dre Sarah Munro, rappelle que l’avortement est considéré comme un soin de santé essentielle et est inscrit dans la Loi canadienne sur la santé.

Au Canada, la menace de voir l’accès à l’avortement être interdit ou annulé n’est pas une inquiétude , assure-t-elle en soulignant toutefois l’importance pour les médecins et les scientifiques de se faire entendre dans ce débat.

« Si on se base sur les recherches, [la décision] engendrerait un préjudice incroyable pour les personnes qui cherchent à avorter. » — Une citation de Dre Sarah Munro, professeur adjointe au département d'obstétrique et de gynécologie, UBC

Si la Cour suprême des États-Unis va de l’avant et renverse l’arrêt Roe c. Wade, la Dre Munro s’attend aussi à voir plus de personnes enceintes traverser la frontière afin d’obtenir une IVGinterruption volontaire de grossesse en Colombie-Britannique.

Nous savons que les gens choisiront de voyager afin d’accéder à des soins dans d’autres États ou dans d’autres pays et qu’ils devront payer de leurs poches , dit-elle.

Plus tôt mardi, la ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, affirmait d’ailleurs que les Américaines vont pouvoir obtenir des services d’avortements au Canada si elles le désirent.