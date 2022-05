Faubourg Mena’Sen : « Où sont les 18 M$ ? », se questionne la mairesse

La vente du Faubourg Mena’Sen géré antérieurement par un organisme à but non lucratif (Cité des retraités de l’Estrie) à une entreprise privée suscite des questions à la Ville de Sherbrooke. Plusieurs élus se demandent où sont allés les 18 millions de dollars issus de la vente de cet immeuble de plus de 170 logements.