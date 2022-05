Désinformation : un médecin suspendu par l’Ordre des médecins de l’Ontario

Il est suspendu en attendant une audience disciplinaire devant le Tribunal de discipline des médecins et chirurgiens de l'Ontario. La date de cette audience n’a pas été dévoilée.

Le Dr Phillips, qui travaillait comme urgentologue à Englehart, dans le Nord de l’Ontario, avait déjà été convoqué devant le comité disciplinaire de l’Ordre pour répondre à des allégations d'inconduite. Le droit de donner des exemptions médicales à la vaccination contre la COVID-19 lui avait été retiré.

Le Dr Phillips avait contesté la décision en Cour supérieure de l'Ontario mais il avait été débouté.

Il est suspendu en attendant l’audience. Le tribunal de l’ordre des médecins décidera si le Dr Phillips est coupable d’incompétence, entre autres.

Le Dr Phillips était très actif sur les médias sociaux durant la pandémie. Près de 40 000 utilisateurs le suivaient sur Twitter avant que son compte ne soit suspendu.

Par exemple, dans une série de tweets du 25 septembre 2021, le Dr Phillips a établi une comparaison entre les mesures de santé publique liées à une pandémie et le traitement des personnes handicapées dans l'Allemagne nazie.

Il a également qualifié le système de passeport vaccinal de l'Ontario d' illégal et a faussement affirmé qu'il serait utilisé pour refuser des soins médicaux, de la nourriture, des services bancaires et un abri aux personnes non vaccinées.

Dans une vidéo publiée sur le groupe Reddit LockdownSkepticism, le Dr Phillips mettait en doute le risque de propagation asymptomatique de la COVID-19 et affirme qu’il est de négligeable à inexistant .

Il est allégué que le Dr Phillips a eu une conduite honteuse, déshonorante ou non professionnelle et n'a pas respecté les normes d'exercice de la profession en ce qui concerne ses communications, y compris les communications sur les médias sociaux et d'autres plateformes numériques, concernant la pandémie de COVID-19 et les questions connexes , peut-on lire dans le document de l’audience à venir, qui est disponible sur le site Web de l’ OMCOOrdre des médecins et chirurgiens de l'Ontario .

Dans une déclaration à CBC News, un porte-parole de l'Ordre a déclaré que son Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports a décidé que le Dr Phillips allait être suspendu provisoirement.

Le Dr Phillips a fait preuve d'incompétence en ce qui concerne les soins aux patients et la déclaration d'événements indésirables à la suite d'une immunisation , peut-on lire dans la décision du comité.

L’audience disciplinaire devra décider si, entre autres, le Dr Phillips est coupable de : Ingérence dans le dépistage de la COVID-19 chez un nourrisson, qui n'était pas son patient;

déclaration inappropriée d'événements indésirables à la suite d'une immunisation;

gestion inappropriée des patients/autres personnes en ce qui concerne les vaccins contre la COVID-19 et en ce qui concerne le traitement et la prophylaxie de la COVID-19, y compris la prescription inappropriée; fourniture inappropriée d'exemptions médicales en ce qui concerne la COVID-19;

communication inappropriée avec les patients/autres personnes en relation avec les vaccins contre la COVID-19, le traitement et la prophylaxie;

conduite et communications non professionnelles sur son lieu de travail à l'hôpital, y compris le non-respect des protocoles de l'hôpital. Source : cpso.on.ca

CBC Sudbury a demandé, par l'intermédiaire des médias sociaux, au Dr Phillips de faire des commentaires, mais n'a pas reçu de réponse.

Avec des informations de CBC News