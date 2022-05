Alma prévoit investir quelques centaines de milliers de dollars à l’église Saint-Joseph

Le conseiller municipal Frédéric Tremblay a soutenu que la Ville attendait de voir les résultats d’une rencontre des membres de la paroisse prévue lundi prochain, avant de poursuivre les démarches.

Ce que je sais à l’heure actuelle, c’est que la Fabrique Saint-Joseph doit prendre des décisions en lien avec les futures vocations de l’église , a-t-il laissé entendre, après la séance du conseil municipal tenue mardi soir.

Au fil des dernières années, des études ont démontré que l’église Saint-Joseph devait subir d’importantes rénovations, dont le coût s’élève aujourd’hui à près de 2 millions de dollars.

La Ville d’Alma a offert un accompagnement à la Fabrique depuis les dernières élections et même avant. Il y a des sommes d’argent qui ont déjà été sécurisées pour commencer les démarches, ensuite il y a tout l’accompagnement dans les demandes de subventions auprès du Conseil du patrimoine religieux du Québec , mentionne Frédéric Tremblay, précisant attendre des réponses.

La séance régulière du conseil municipal d'Alma a attiré quelques citoyens mardi soir. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Des demandes de financement ont été adressées dans le passé au gouvernement, mais elles ont été laissées sans réponse. Or, depuis janvier, le programme de subvention visé par les organisations a élargi ses critères.

On autorise maintenant les églises qui sont citées à pouvoir déposer dans le programme. Donc elles ont une chance de pouvoir aller chercher des sous , explique le conseiller, précisant que l’église Saint-Joseph se situe dans la catégorie 4. À titre comparatif, l’église Saint-Pierre est classée dans la catégorie 3.

[Une Église] classée 1, tu es une basilique à Montréal et l’argent pleut. 2, tu as encore de très bonnes chances, 3 ça commence à être moins intéressant, mais tu as encore des chances et 4 tu es aussi bien d’oublier ça. Il n’y aura jamais une cenne qui va descendre étant donné les sommes disponibles. Mais en même temps, on ne pourrait pas s’imaginer dans la cadre urbain de notre centre-ville, que le clocher comme le nôtre qui fait partie du patrimoine disparaisse.

Selon Frédéric Tremblay, l’église Saint-Joseph est citée immeuble patrimonial depuis 2008 à Alma.

Parc de la Pointe-des-Américains

Alors que la période d’ouverture du registre concernant le projet du parc de la Pointe-des-Américains a débuté mardi, deux citoyens en défaveur du règlement d’emprunt ont profité de la séance du conseil pour marteler de nouveau leur vision opposée au projet.

Sylvain Tremblay, qui a organisé une soirée d'information, s’est dit étonné que les coûts d’un sentier de 2,7 kilomètres s’élèvent à plus d'un million de dollars. On ne l’a pas inventé le prix. On n'est pas allé au hasard. Il y a de la machinerie à rentrer là. Il y a des hommes, de la main-d’oeuvre, des spécialistes, des ingénieurs. Ça a un coût. 1,5 million, je ne pense pas que ça soit extravagant , lui a répondu la mairesse d'Alma, Sylvie Beaumont.

Si plus de 1534 personnes signent le registre, Alma devra organiser un référendum avant de procéder à l’investissement.