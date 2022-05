Le règlement des clôtures de piscines repoussé à 2025

Le gouvernement du Québec oblige tous les propriétaires d'une piscine au Québec à la sécuriser avec une clôture afin d'éviter les noyades. Or, Radio-Canada a appris qu'il doit repousser de plus de deux ans la date limite de son règlement à 2025 en raison de la pénurie des matériaux et de main-d'œuvre.

L’objectif du règlement entré en vigueur l’été dernier visait à rendre, d’ici le 1er juillet 2023, les plans d'eau inaccessibles à un enfant en bas âge depuis la résidence de leurs propriétaires.

La mesure sonnait la fin d'un droit acquis pour les installations construites avant 2010.

Mais à un peu plus d’une année de la date butoir, la situation devenait quelque peu intenable pour les fabricants et installateurs de clôtures.

Je ne vois pas suffisamment de production et d’équipe pour être capable de rencontrer ce délai , soutient le vice-président de Clôtures Daviault.

Laurent Daviault est aux premières loges de la flambée des prix des matières premières, comme l'acier, et de la pénurie de main-d'œuvre. Des projets de clôtures résidentielles de plus de 10 000 dollars étaient rares auparavant, affirme-t-il. Là, des projets de 15 000 à 25 000 dollars, c’est monnaie courante.

« Les prix ont vraiment doublé depuis un an et demi. Et à cause du règlement, la demande a augmenté. Le cocktail était parfait. » — Une citation de Laurent Daviault, vice-président, Clôtures Daviault

La problématique force maintenant la main de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest. Un délai de grâce est en cours de consultation, explique son cabinet. Il est donc proposé de repousser le tout au 30 septembre 2025. Donc, de plus de deux ans.

On repousse encore une échéance, réagit le directeur général de la Société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins. Les coroners nous disent : pratiquement neuf fois sur dix, les noyades ont eu lieu dans les piscines résidentielles.

Pour consulter les modalités réglementaires, visitez le site Web  (Nouvelle fenêtre) du ministère.

Une pétition de près 14 000 signatures

Le règlement a une incidence plus importante sur les propriétaires d’une piscine creusée, puisque l’enceinte pour la sécuriser peut être imposante. Dans le cas des piscines hors terre, il ne suffit que de sécuriser la partie de la terrasse donnant accès à la piscine ou d’installer une portière de sécurité sur l’échelle en l’absence d’un autre accès.

Une pétition en ligne ayant recueilli près de 14 000 signatures demande au gouvernement de transférer l'obligation aux futurs propriétaires.

André St-Hilaire est l’un des signataires. Il faut faire une clôture qui va avoir environ 40 pieds de long, s’indigne-t-il au milieu de la cour arrière de sa maison à Blainville, dans les Laurentides. Aux soumissions que j'ai eues, on m'a dit : tu l’aurais fait il y a deux ans et ça t'aurait coûté 4000 dollars. En avril, le coût a monté à 9200 dollars et il y aura une hausse additionnelle à chaque mois.

– Dites-vous aujourd'hui que vous n’avez pas les moyens de payer cette clôture?

– À ce montant-là, ça ferait un gros trou dans mes finances, répond-il.

M. St-Hilaire, un pompier à la retraite, souligne ne pas être contre cette sécurité additionnelle , mais qu’une aide financière comme un crédit d’impôt devrait être offerte.

Une telle aide pourrait néanmoins créer une injustice pour ceux qui ont déjà réalisé les travaux.

En 2012, à l’initiative de ses employés, la Banque Laurentienne avait offert aux propriétaires d’une piscine un financement sans intérêt pour l’installation d’une clôture – d’un maximum de 5000 dollars et d’un terme de 5 ans. L’offre trouverait certainement preneur aujourd’hui.

Avec la collaboration de Daniel Boily