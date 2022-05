Les figurines de Warcraft en vedette dans un nouveau jeu mobile

La célèbre série de jeux vidéo Warcraft propose un nouveau titre adapté aux téléphones intelligents avec Warcraft Arclight Rumble, qui sera disponible plus tard cette année, et dont une première bande-annonce a été dévoilée mardi.

Le jeu gratuit conçu pour les appareils Android et iOS mettra en scène des figurines à collectionner qui prennent vie et qui s’affrontent au cours d’escarmouches effrénées , indique l’éditeur Activision Blizzard.

Les joueurs et joueuses auront à leur disponibilité 65 personnages provenant de cinq clans vivant sur Azeroth, le monde dans lequel se déroule le jeu médiéval fantastique : Alliance, Horde, Morts-vivants, Rochenoire et Bêtes.

Warcraft Arclight Rumble contiendra quelque 70 missions qui pourront être jouées dans les modes multijoueur, solo, coopération ou champs de bataille.

Il s’agit d’un deuxième jeu mobile issu de la saga Warcraft, après Hearthstone, sorti en 2014, qui était toutefois un jeu de cartes à collectionner, et non un jeu d’action et de stratégie comme Warcraft Arclight Rumble.