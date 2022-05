En fin d'après-midi, ils étaient plus d'un millier à s'être rassemblés devant le bâtiment de marbre blanc pour crier leur colère : L'avortement est un droit , L'avortement fait partie du droit à la santé .

Je suis venue manifester aujourd'hui parce que je ne pouvais pas rester chez moi , raconte à l'AFP Adriane Busby, 40 ans, coiffée d'un casque de vélo rouge. Je ne pensais pas qu'on serait encore là, en 2022, à manifester et à débattre cette question , ajoute-t-elle.

Le site Politico a provoqué une déflagration politique lundi soir en révélant, à la suite d'une fuite inédite d'un document interne, qu'une majorité des juges de la Cour suprême étaient prêts à enterrer l'arrêt Roe c. Wade de 1973, qui protège le droit des Américaines à interrompre leur grossesse.

Ce probable revirement est une violation scandaleuse de la vie privée des femmes et de leur capacité à disposer de leurs corps , estime Adriane Busby.

Comme elle, des centaines de manifestants, en grande majorité favorables au droit à l'avortement, se sont rassemblés dès lundi soir et mardi toute la journée, avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : Les vrais monstres portent des robes [de juges, NDLR] ou Gardez vos décisions politiques en dehors de mon corps .

Je suis sous le choc , dit à l'AFP mardi matin Tarra Kuroda, une femme âgée de 47 ans, soit presque l'âge de la décision Roe c. Wade. J'ai deux jeunes filles, et je suis aussi ici pour elles, [...] pour protéger leur avenir , raconte-t-elle, une pancarte Mon corps, mon choix à la main.

Un enjeu électoral cet automne?

Autour des manifestants se trouvent de très nombreux journalistes, sous le ciel gris, en plein coeur de la capitale fédérale.

Au sujet de ce projet de décision, non définitif, Tarra espère qu'il rassemblera les gens aux élections de mi-mandat [prévues pour novembre] afin d'élire des personnes qui, espérons-le, voteront en faveur d'une loi autorisant l'avortement au niveau fédéral – un appel similaire à celui lancé mardi par le président démocrate Joe Biden.

Victoria Lord, une historienne de 61 ans, porte une pancarte Plus jamais avec un dessin de cintre, qui était utilisé par le passé pour pratiquer des avortements clandestins.

J'ai un certain âge et je me souviens d'amies qui avaient eu des avortements illégaux et très dangereux , s'inquiète cette habitante de Washington. Les femmes vont mourir. Elles meurent déjà.

Les manifestants opposés au droit à l'avortement, bien moins nombreux au fil de la journée, s'étaient placés à droite de l'imposante façade pour se féliciter du chemin pris par les juges de la Cour suprême – tout en restant prudent pour la suite.

L'avortement ne sera pas illégal dès demain si Roe est annulé. Ce sera aux États de légiférer , rappelle Kristen Day, militante contre l'IVG venue de la Virginie voisine.

Droits de la personne pour tous, des personnes nées et à naître , pouvait-on lire sur une pancarte un peu plus tôt dans la journée.